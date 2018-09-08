Плавучий кран врезался в Крымский мост

Барьерное ограждение и мачту освещения транспортного перехода через Керченский пролив повредил плавучий кран, который прибило к одной из опор моста

Об этом сообщила пресс-служба оператора моста — ФКУ «Упрдор «Тамань»». Кран сорвало с якоря утром в субботу, 8 сентября. Штормом его прибило к опоре 227 автодорожной части Крымского моста. «Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров барьерного ограждения моста. На месте находятся специалисты эксплуатационной службы Крымского моста, которые проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано»,— сказано в сообщении ФКУ «Упрдор «Тамань»».

Движение по Крымскому мосту не прекращалось. Из-за сильного ветра в Керченском проливе на транспортном переходе действует ограничение скорости до 40 км/ч, а движение по левой полосе трассы на участке между островом Тузла и фарватером в направлении Керчи временно ограничено для устранения повреждений. Примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас кран находится на безопасном расстоянии от моста. По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо 6–8 часов, пишет источник.