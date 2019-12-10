Ford выпустил кросс-версию нового Focus с богатым оснащением

Компания Ford показала «премиальную» версию Vignale для Фокуса четвёртого поколения во вседорожном исполнении Active

Топовая модификация Фокуса с пакетом плохих дорог дебютировала в Европе. Новинка сочетает пластиковый кросс-обвес, увеличенный на 30 миллиметров дорожный просвет и рейлинги на крыше с расширенным списком опций базовой версии. Цены объявят в ближайшее время – как сообщает Motor.

Внешне новый Focus в топ-версии Vignale можно будет отличить по оригинальным двухцветным 17-дюймовым литым дискам, бамперам с парктрониками и светодиодной оптике. Кроме того, такие Фокусы будут комплектоваться чёрной крышей и зеркалами с контрастным корпусом. В салоне Focus Active X Vignale выделится кожаными сиденьями и рулём, наличием парковочного ассистента и проекционного дисплея.

Линейка двигателей для Ford Focus Active X Vignale пока не анонсирована. Вероятно, топ-версию можно будет заказать с наиболее мощными агрегатами линеек EcoBoost и EcoBlue: 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 или 182 лошадиные силы или 150-сильным 2,0-литровым дизелем.

В следующем году Ford планирует предложить умеренно-гибридную версию нового Фокуса с 48-вольтовым стартер-генератором, работающим в сочетании с литровой «турботройкой». Не исключено, что такая модификация тоже будет доступна в исполнении Active X Vignale.

В настоящий момент Ford Focus продают только в Старом Свете: линейка четвёртого поколения доступна к заказу в Европе и Азии. У европейских покупателей новый Focus — бестселлер марки и драйвер продаж: за одиннадцать месяцев удалось реализовать более 200 тысяч машин. В Поднебесной спрос падает: по итогам десяти месяцев продажи Фокусов упали почти на 20 процентов до 42 тысяч экземпляров.

Расширение модификаций будет продолжено: известно, что помимо гибрида, в 2020 году в гамме Фокусов появится «горячая» версия RS.