Chevrolet выпустит дорогую версию Silverado 4

Новинка от Chevrolet GMC Sierra получила уникальные опции.

Новый пикап станет дорогой версией Chevrolet Silverado. Об этом сообщило ИА Nation News.

Новый GMC Sierra также сделан на платформе Т1, как и Chevrolet Silverado. Колесная база, как сообщает 360tv, у нового автомобиля увеличилась на 100 миллиметров в ширину, салон стал вместительнее на 40 миллиметров. Алюминиевые двери, капот и задний борт позволили снизить вес пикапа до 163 килограммов.

От своего предшественника Sierra отличается оформлением передней части, внешними панелями кузова, а также уникальными опциями. Среди них углепластиковая грузовая платформа и задний борт MultiPro с откидной секцией.

В продажу GMC Sierra поступит с тремя вариантами двигателей: бензиновые объемом 5,3 и 6,2 литра и турбодизель Duramax объемом три литра.