Chevrolet выпустит дорогую версию Silverado
4

Chevrolet выпустит дорогую версию Silverado
Март 04 18:01 2018

Новинка от Chevrolet GMC Sierra получила уникальные опции.

Новый пикап станет дорогой версией Chevrolet Silverado. Об этом сообщило ИА Nation News.

Новый GMC Sierra также сделан на платформе Т1, как и Chevrolet Silverado. Колесная база, как сообщает 360tv, у нового автомобиля увеличилась на 100 миллиметров в ширину, салон стал вместительнее на 40 миллиметров. Алюминиевые двери, капот и задний борт позволили снизить вес пикапа до 163 килограммов.

От своего предшественника Sierra отличается оформлением передней части, внешними панелями кузова, а также уникальными опциями. Среди них углепластиковая грузовая платформа и задний борт MultiPro с откидной секцией.

В продажу GMC Sierra поступит с тремя вариантами двигателей: бензиновые объемом 5,3 и 6,2 литра и турбодизель Duramax объемом три литра.

На тему:
  Article "tagged" as:
ChevroletGMC Sierra
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

BMW 2-ой серии

BMW 2-ой серии 0

Renault Logan и Sandero – поехали!

Renault Logan и Sandero – поехали! 0

KIA Rio остается самой продаваемой моделью бренда

KIA Rio остается самой продаваемой моделью бренда 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.