УАЗ начал поставки модели “Хантер” в Чили

В частности, последний доступен с защитой рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, а также с внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain.
Автомобиль укомплектован бензиновым мотором объемом 2,7 литра мощностью 134,6 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.
Как сообщает пресс-служба УАЗа, в настоящее время в Чили проводятся тест-драйвы для потенциальных покупателей, причем наибольший интерес к российскому внедорожнику проявляют серферские клубы и горнорудные компании. Согласно планам, продажи “Хантера” начнутся в апреле.
Помимо “Хантера”, Ульяновский автозавод намерен поставлять на чилийский рынок УАЗ-2206, внедорожник УАЗ “Патриот” и легкий грузовик УАЗ “Профи”. Компания рассчитывает продавать в Чили по 300-500 автомобилей в год.Источник
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