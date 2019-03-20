УАЗ начал поставки модели “Хантер” в Чили

УАЗ начал поставки модели “Хантер” в Чили
Март 20 17:07 2019

УАЗ “Хантер” представлен в Чили в трех версиях – Classic Hard Top с металлической крышей, Classic Soft Top с тканевым верхом и Trophy, который получил более серьезную подготовку к внедорожью

В частности, последний доступен с защитой рулевых тяг, картера и раздаточной коробки, а также с внедорожными шинами BFGoodrich All-Terrain.

УАЗ Хантер поставляют в Чили фото 2

Автомобиль укомплектован бензиновым мотором объемом 2,7 литра мощностью 134,6 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач Dymos.

УАЗ Хантер поставляют в Чили фото

Как сообщает пресс-служба УАЗа, в настоящее время в Чили проводятся тест-драйвы для потенциальных покупателей, причем наибольший интерес к российскому внедорожнику проявляют серферские клубы и горнорудные компании. Согласно планам, продажи “Хантера” начнутся в апреле.

Помимо “Хантера”, Ульяновский автозавод намерен поставлять на чилийский рынок УАЗ-2206, внедорожник УАЗ “Патриот” и легкий грузовик УАЗ “Профи”. Компания рассчитывает продавать в Чили по 300-500 автомобилей в год.
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AMSRUS
AMSRUS

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