Две модели Lamborghini Miura S успешно выступили на выставках Salon Privé и Hampton Court Palace Concours d’Élégance

Две модели Lamborghini Miura S успешно выступили на выставках Salon Privé и Hampton Court Palace Concours d’Élégance
Сентябрь 07 07:05 2018

Salon Privé: Miura S, принадлежавшая Роду Стюарту (Rod Stewart), получила три награды

Miura S #4845 The Best 1970s Car of Hampton Court Concours d'Elegance

Miura S 1971 года выпуска, когда-то принадлежавшая рок-звезде Роду Стюарту, дебютировала после полного восстановления на 14-ой выставке Salon Privé и получила высшую награду в номинации «Лучшая в классе» среди суперкаров 1970-х, специальную  награду «Культовый суперкар», а также заняла третье место в номинации «Лучший экспонат выставки» по мнению жюри во главе с  почетным членом ордена Британской империи Дереком Беллом (Derek Bell).

European Debut of the new Aventador SVJ at Salon Privé (2)

На восстановление Miura S, которая сохранила оригинальный двигатель, у Polo Storico ушло 18 месяцев. Это была детальная и  сложная работа, захватывающая в основном шасси и кузов, которые были повреждены и подверглись изменениям при модификации суперкара в более позднюю версию Miura SV.

Miura S #4863) Best in Class at Salon Privé (3)

Цвет кузова впервые привезенной в Англию в конце октября 1971 года праворульной Miura S — Bianco Polo Park. Это перламутровый оттенок, немного более холодный по сравнению с классическим белым. Суперкару были возвращены ори гинальный номерной зна к JLL 831K и первоначальная комбинация цветов, выбранная его первым владельцем, британской рок-звездой Родом Стюартом. Когда автомобиль передали Polo Storico, он был синего цвета, а великолепные линии кузова скрывались под 23-миллиметровым слоем шпаклевки.

Компания Lamborghini также выбрала прошедший с 30 августа по 1 сентября Salon Privé местом для европейского дебюта своей новой модели Aventador SVJ. Новый суперкар Lamborghini с двигателем V12, торжественно представленный миру в августе на фестивале Monterey Car Week в США, является действующим рекордсменом среди серийных моделей на легендарной Северной петле Нюрбургринга с временем прохождения круга всего в 6:44,97 минуты.

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AMSRUS
AMSRUS

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