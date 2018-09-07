Две модели Lamborghini Miura S успешно выступили на выставках Salon Privé и Hampton Court Palace Concours d’Élégance

Salon Privé: Miura S, принадлежавшая Роду Стюарту (Rod Stewart), получила три награды

Miura S 1971 года выпуска, когда-то принадлежавшая рок-звезде Роду Стюарту, дебютировала после полного восстановления на 14-ой выставке Salon Privé и получила высшую награду в номинации «Лучшая в классе» среди суперкаров 1970-х, специальную награду «Культовый суперкар», а также заняла третье место в номинации «Лучший экспонат выставки» по мнению жюри во главе с почетным членом ордена Британской империи Дереком Беллом (Derek Bell).

На восстановление Miura S, которая сохранила оригинальный двигатель, у Polo Storico ушло 18 месяцев. Это была детальная и сложная работа, захватывающая в основном шасси и кузов, которые были повреждены и подверглись изменениям при модификации суперкара в более позднюю версию Miura SV.

Цвет кузова впервые привезенной в Англию в конце октября 1971 года праворульной Miura S — Bianco Polo Park. Это перламутровый оттенок, немного более холодный по сравнению с классическим белым. Суперкару были возвращены ори гинальный номерной зна к JLL 831K и первоначальная комбинация цветов, выбранная его первым владельцем, британской рок-звездой Родом Стюартом. Когда автомобиль передали Polo Storico, он был синего цвета, а великолепные линии кузова скрывались под 23-миллиметровым слоем шпаклевки.

Компания Lamborghini также выбрала прошедший с 30 августа по 1 сентября Salon Privé местом для европейского дебюта своей новой модели Aventador SVJ. Новый суперкар Lamborghini с двигателем V12, торжественно представленный миру в августе на фестивале Monterey Car Week в США, является действующим рекордсменом среди серийных моделей на легендарной Северной петле Нюрбургринга с временем прохождения круга всего в 6:44,97 минуты.