Ferrari готовится представить суперкар Prototipo, который будет в единственном экземпляре

Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.
Известно, что сделан Ferrari Prototipo по заказу компании Blackbird Concessionaires – это дилер марки из Гонконга, где 25 марта и будет представлен уникальный суперкар. А владельцем машины, судя по всему, является некий mr_tk, в Инстаграм которого появилась информация о машине с подписью “Ferrari & me. Monday” (Ferrari и я. Понедельник).
View this post on Instagram we. chapter one. tomorrow 3pm Maranello / 10pm Hong Kong. @ferrari facebook.A post shared by @ mr_tk on Mar 24, 2019 at 6:09am PDT
we. chapter one. tomorrow 3pm Maranello / 10pm Hong Kong. @ferrari facebook.
A post shared by @ mr_tk on Mar 24, 2019 at 6:09am PDT
Никакой технической информации о Ferrari Prototipo нет. Предполагается, построен он будет на базе модели LaFerrari. А из видеотизера можно узнать, что новинка будет, скорее всего, трековой и получит соотвествующий салон, а также большое заднее крыло и колёса с центральным креплением. В сообщении Ferrari говорится, что это будет “самый экстремальный специальный проект на сегодняшний день”.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru