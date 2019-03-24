Ferrari готовится представить суперкар Prototipo, который будет в единственном экземпляре

Ferrari готовится представить суперкар Prototipo, который будет в единственном экземпляре
Март 24 22:32 2019

Ferrari готовит к премьере особый суперкар

Компания Ferrari готовится к премьере особенного суперкара. Он будет существовать в единственном экземпляре, а назвали его Prototipo.

Известно, что сделан Ferrari Prototipo по заказу компании Blackbird Concessionaires – это дилер марки из Гонконга, где 25 марта и будет представлен уникальный суперкар. А владельцем машины, судя по всему, является некий mr_tk, в Инстаграм которого появилась информация о машине с подписью “Ferrari & me. Monday” (Ferrari и я. Понедельник).

Никакой технической информации о Ferrari Prototipo нет. Предполагается, построен он будет на базе модели LaFerrari. А из видеотизера можно узнать, что новинка будет, скорее всего, трековой и получит соотвествующий салон, а также большое заднее крыло и колёса с центральным креплением. В сообщении Ferrari говорится, что это будет “самый экстремальный специальный проект на сегодняшний день”.

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AMSRUS
AMSRUS

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