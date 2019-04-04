В Грузии появится собственный автопроизводитель

Грузинская фирма Aigroup и китайская компания Changan Automobile Group планируют выпуск новой марки автомобиля

Грузинская фирма Aigroup и китайская компания Changan Automobile Group подписали меморандум о намерениях, в рамках которого в стране будет впервые организовано производство собственных легковых автомобилей. Машины планируется выпускать под отдельной маркой на агрегатах моделей Changan.

Как сообщает портал Motor.ru, первые свои автомобили грузинская марка построит на базе седана Changan Eado. В Китае он предлагается с бензиновым двигателем 1.6 GDI DVVT мощностью 128 л.с., совмещенным с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом» Aisin. Позднее в линейке появятся электрокары на базе Benni EV360 и CS55 EV. Первый оснащается 55-киловаттным электромотором (75 л.с. и 170 Нм) и аккумулятором емкостью 48 киловатт-часа.

Без подзарядки Benni EV360 может проезжать до 300 км по циклу NEDC. Кроссовер Changan CS55 EV будет представлен в этом году, и о нем пока ничего не известно. Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что шведский стартап Uniti Sweden AB планирует собирать свою единственную модель – электрокар Uniti One – на заводе в Грузии. Меморандум о намерениях был подписан Uniti Sweden AB, государственным «Партнерским фондом» и грузинской инвесткомпанией Silk Road Group.

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