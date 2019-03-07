Infiniti QX50 доставил на «Конкурс Элегантности» четыре гитары легендарного музыканта Джона Отса

Infiniti уже девятый год подряд обеспечивает работу медиа-центра Amelia Island Concours d’Elegance.

В павильоне Infiniti представлен концепт-кар Prototype 10, а также современная внедорожная линейка бренда. Новейший Infiniti QX50 доставил на «Конкурс Элегантности» четыре гитары легендарного музыканта Джона Отса.

Infiniti уже девятый год подряд обеспечивает работу журналистов в медиа-центре фестиваля классических и экзотических автомобилей в Амелия-Айленд. «Конкурс Элегантности» в штате Флорида открыт для посещения с 7-го по 10-е марта 2019 года.

В нынешнем году Infiniti отмечает собственный 30-летний юбилей и представляет вниманию посетителей фестиваля уникальный концепт-кар Prototype 10. Дизайн модели вдохновлен стилем классических гоночных родстеров середины XX века и в тоже время намекает на электрифицированное будущее бренда. Кроме того, Infiniti демонстрирует новейшую линейку внедорожных моделей, включая QX50, QX60 и QX80 2019 модельного года. В павильоне Infiniti участникам и гостям «Конкурса Элегантности» обеспечен скоростной доступ в интернет, также работают зоны для зарядки смартфонов, планшетов и компьютеров.

10 марта главные события «Конкурса Элегантности» перенесутся на территорию «Гольф-клуба Америки» в Саммер-Бич, где вниманию представителей масс-медиа будут представлены винтажные, классические и гоночные автомобили прошлых лет.

Также 10 марта в рамках фестиваля откроется экспозиция «Автомобили рок-звезд» – обширная коллекция классик-каров, которыми в разное время владели известнейшие музыканты мира. Здесь же на всеобщее обозрение будут выставлены четыре гитары легендарного Джона Отса – участника рок-дуэта Hall & Oates. Великолепные инструменты проделали 1000-километровое путешествие из Нэшвилла во Флориду в компании новейшего кроссовера Infiniti QX50.