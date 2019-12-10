Nissan Leaf превращается в сверкающую рождественскую ёлку

В канун Рождества Nissan промчится сквозь метель на ярком, праздничном Nissan LEAF, использующем энергию от собственного торможения

Чтобы создать радостную рождественскую атмосферу, компания Nissan разработала специальный проект: трансформацию электрокара Nissan LEAF в рождественскую версию Nissan TREE (или в рождественскую елку). Украшенный эффектным светодиодным дисплеем, Nissan TREE наглядно демонстрирует, каким образом электромобиль осуществляет рекуперацию энергии при торможении или замедлении.

На Nissan LEAF регенерацию энергии осуществляют две системы помощи при вождении. Электрическая педаль (e-Pedal) позволяет водителю начинать движение, ускорять, замедлять и останавливать Nissan LEAF, оперируя только педалью акселератора. Кроме того, с помощью системы e-Pedal можно «запасать» энергию торможения. Это происходит следующим образом: кинетическая энергия, высвобождаемая при торможении или замедлении автомобиля, преобразуется в электрическую, которая поступает к аккумуляторной батарее и заряжает ее. Той же цели служит режим B-mode – функция, которая осуществляет рекуперацию энергии торможения, когда водитель, как обычно, использует педаль тормоза.

Да будет свет!

Украшенный тысячами светодиодов, мерцающими шарами и фигуркой оленя, автомобиль светится ярче, чем нос Рудольфа. Сверкающий дисплей напоминает водителям, которые заботятся об охране природы, о том, что можно самим вырабатывать энергию, сев за руль электромобиля. Фактически, водитель Nissan LEAF в среднем производит (за счет рекуперации) 744 кВт чистой энергии, проехав 18000 км. Эта сэкономленная энергия эквивалентна 20% от суммарного потребления электричества средним европейским домохозяйством за год.

«Сани Санта-Клауса не должны быть единственным праздничным видом транспорта. Мы хотели, чтобы в эти дни Nissan LEAF стал еще более веселым и, возвращаясь домой, нес людям радость», – сказала Хелен Перри (Helen Perry), глава подразделения электромобилей в Nissan Europe.

Водители Nissan LEAF могут генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечить питанием:

266 рождественских елей с 700 лампами накаливания – на целый час, чтобы дарить людям радость;

297 электродуховок – на один час, чтобы вы могли приготовить праздничный ужин;

744 телевизора – на пять часов, чтобы вы наслаждались просмотром любимых рождественских фильмов;

10783 дома, увешанных 1000 светодиодных светильников – на пять часов.