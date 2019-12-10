Nissan Leaf превращается в сверкающую рождественскую ёлку

Чтобы создать радостную рождественскую атмосферу, компания Nissan разработала специальный проект: трансформацию электрокара Nissan LEAF в рождественскую версию Nissan TREE (или в рождественскую елку). Украшенный эффектным светодиодным дисплеем, Nissan TREE наглядно демонстрирует, каким образом электромобиль осуществляет рекуперацию энергии при торможении или замедлении.
На Nissan LEAF регенерацию энергии осуществляют две системы помощи при вождении. Электрическая педаль (e-Pedal) позволяет водителю начинать движение, ускорять, замедлять и останавливать Nissan LEAF, оперируя только педалью акселератора. Кроме того, с помощью системы e-Pedal можно «запасать» энергию торможения. Это происходит следующим образом: кинетическая энергия, высвобождаемая при торможении или замедлении автомобиля, преобразуется в электрическую, которая поступает к аккумуляторной батарее и заряжает ее. Той же цели служит режим B-mode – функция, которая осуществляет рекуперацию энергии торможения, когда водитель, как обычно, использует педаль тормоза.
Украшенный тысячами светодиодов, мерцающими шарами и фигуркой оленя, автомобиль светится ярче, чем нос Рудольфа. Сверкающий дисплей напоминает водителям, которые заботятся об охране природы, о том, что можно самим вырабатывать энергию, сев за руль электромобиля. Фактически, водитель Nissan LEAF в среднем производит (за счет рекуперации) 744 кВт чистой энергии, проехав 18000 км. Эта сэкономленная энергия эквивалентна 20% от суммарного потребления электричества средним европейским домохозяйством за год.
«Сани Санта-Клауса не должны быть единственным праздничным видом транспорта. Мы хотели, чтобы в эти дни Nissan LEAF стал еще более веселым и, возвращаясь домой, нес людям радость», – сказала Хелен Перри (Helen Perry), глава подразделения электромобилей в Nissan Europe.
Водители Nissan LEAF могут генерировать достаточно энергии, чтобы обеспечить питанием:
«Мы надеемся, что этот уникальный автомобиль вдохновит людей на размышления о бесконечных преимуществах рекуперации энергии. Почти 10 лет минуло с тех пор, когда LEAF впервые был представлен в Европе, и Nissan по-прежнему сосредоточен на том, чтобы делать образ жизни покупателей более «устойчивым» благодаря электромобилям», – добавила Хелен Перри.
C 2014 года www.amsrus.ru
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