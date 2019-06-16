A110S – новинка в линейке легких спорткаров Alpine

К A110 Pure и A110 Légende в линейке Alpine присоединяется модель A110S с яркой спортивной индивидуальностью и оригинальным стилем.

Легкое купе A110S с мощным двигателем, специальными настройками шасси и изысканными элементами дизайна станет флагманской моделью семейства.

A110S обладает отличной управляемостью и исключительной устойчивостью на высоких скоростях. Изящный стиль внутренней и внешней отделки, а также премиальные материалы, такие как карбон и искусственная замша Dinamica, подчеркивают эксклюзивность этого автомобиля.

Двухместный спорткар A110S — это истинный представитель семейства Alpine с центральномоторной компоновкой, двигателем мощностью 292 л. с. и массой 1 114 кг. Он дарит захватывающие ощущения от вождения на любых скоростях, при этом очень удобен в повседневном использовании. Управлять A110S может даже неискушенный водитель, при этом автомобиль наследует фирменные качества бренда Alpine, такие как малый вес, компактные размеры и прекрасная ходовая динамика.

Дизайн и интерьер

В A110S используются уникальные элементы дизайна, которые отличают его от других моделей линейки

Эксклюзивный матовый цвет Gris Tonnerre

Опциональная крыша из карбона

Искусственная замша Dinamica в отделке салона подчеркивает премиальный характер автомобиля

A110S обладает рядом уникальных стилевых элементов, что помогает ему резко выделяться на фоне других моделей линейки A110. Такие акценты, как один оранжевый и два черных карбоновых штриха на задних стойках, черная надпись Alpine на задней части, оранжевые тормозные суппорты и эксклюзивные темные диски GT Race подчеркивают эксклюзивный характер автомобиля. A110S выглядит очень динамично благодаря более низкой посадке, а опциональный матовый цвет Gris Tonnerre, доступный только для A110S, еще больше подчеркивает спортивный стиль автомобиля.

Салон отделан оранжевой прострочкой, а не фирменной синей, как у других версий A110. Изысканная черная искусственная замша Dinamica в обивке потолка, солнцезащитных козырьков и дверных панелей гармонично подчеркивает яркую индивидуальность новой модификации. Сиденья Sabelt весят всего 13,1 кг каждое. Рулевое колесо обтянуто кожей и искусственной замшей Dinamica, имеет оранжевую отметку центрального положения наверху и прострочку такого же цвета. Педали и опоры для ног изготовлены из алюминия, кроме того в салоне имеются такие же аккуратные оранжевые и черные карбоновые штрихи, как и снаружи.

Для покупателей A110S в качестве опции будет доступна карбоновая глянцевая крыша, которая не только подчеркивает спортивный характер автомобиля, но и снижает общую массу на 1,9 кг. Среди других опций — легкосплавные кованые диски Fuchs и карбоновая отделка сидений Sabelt. В стандартную комплектацию входит аудиосистема Focal, система телеметрии Alpine Telemetrics, а также передний и задний парктроники.

Шасси

Новые параметры пружин и стабилизаторов поперечной устойчивости обеспечивают исключительную точность управления

Более низкая посадка позволила опустить центр тяжести

Особый состав и конструкция передних шин

Шасси A110S претерпело ряд изменений, чтобы гарантировать максимально яркие впечатления от вождения, и предлагает новые настройки подвески, калибровку системы сопротивления поперечному крену, геометрию колес, состав и конструкцию шин.

В основе A110S лежит та же легкая и компактная алюминиевая конструкция кузова, что и у всех моделей A110, однако уникальная конфигурация шасси придает новой версии яркий динамичный характер. Новые цилиндрические пружины стали на 50 % жестче, соответствующим образом были изменены и настройки амортизаторов. Стабилизаторы поперечной устойчивости — полые для снижения массы — стали жестче на 100 %.

Посадка автомобиля была снижена на 4 мм, что позволило опустить центр тяжести автомобиля и обеспечить для A110S прекрасную устойчивость на высоких скоростях и мгновенную реакцию на движения руля. Измененные параметры отбойников обеспечивают максимальное снижение колебаний кузова. В целом новые настройки шасси обеспечивают высокую точность управления и отличную динамику.

Новые диски и шины (215 мм спереди и 245 мм сзади) вместе с особым составом и конструкцией шин Michelin Pilot Sport 4 обеспечивают великолепное сцепление A110S с дорогой. Благодаря новым шинам и различным корректировкам работы шасси, A110S обладает яркой индивидуальной динамикой, которая видна не только на бумаге, но в первую очередь чувствуется за рулем автомобиля.

Также были изменены настройки электронной системы курсовой устойчивости, в частности, для режима Track, для обеспечения максимальной точности управления и устойчивости. Как и прежде, систему ESC можно полностью отключить.

В перечень стандартного оборудования входят мощные тормозные суппорты Brembo и 320-миллиметровые составные тормозные диски, которые доступны в виде опции для других версий A110.

Силовая передача

1,8-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 292 л. с.

Интенсивный и захватывающий поток мощности

Увеличенная удельная мощность

Благодаря увеличенной на 40 л. с. мощности двигателя по сравнению с существующими версиями A110, A110S является самым быстрым и мощным представителем линейки. Под капотом автомобиля устанавливается тот же оригинальный 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель, однако давление турбины было увеличено на 0,4 бар для улучшения отклика.

Пиковая мощность в 292 л. с. достигается при 6400 об/мин, это примерно на 400 об/мин больше, чем у других моделей. Номинальный крутящий момент составляет 320 Н-м и доступен в диапазоне от 2000 до 6400 об/мин, что на 1400 об/мин больше, чем у двигателя мощностью 252 л. с. Как следствие, двигатель у A110S не только мощнее, но и более приемистый. Крутящий момент от двигателя подается на задние колеса через семиступенчатую трансмиссию Getrag с двойным сцеплением. А электронная блокировка дифференциала через тормозную систему позволяет A110S резко и мгновенно разгоняться на выходе из поворотов с минимальной пробуксовкой.

Новый показатель по лошадиным силам означает, что удельная мощность A110S составляет 3,8 кг/л. с., это заметно лучше, чем у прежних версий с их 4,3 кг/л. с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,4 с.