В России с начала года на треть подорожал пропан-бутан

В России с начала года на треть подорожал пропан-бутан
Сентябрь 06 16:50 2018

Розничные цены на газомоторное топливо за январь-август выросли на 31,8%, в том числе на 6,8% — в августе

Повышение коснулось только пропан-бутановой смеси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Газпром газомоторное топливо». При этом издание уточняет, что метан, по большей части, используют автобусы, а пропан-бутан — лёгкая коммерческая техника.

Замглавы НП «Газовые предприятия Дона» Владимир Башлачев сказал, что розничные цены на газомоторное топливо выросли на 31,8%, оптовые — на 45%.

При этом продавцы приводят диаметрально разные причины подорожания. Одни считают, что топливо дорожает из-за роста экспортной цены. Другие сообщают, что на ремонт встали несколько заводов по сжижению, после чего на рынке образовался дефицит.

Конкретно на юг страны повлияли ограничения из-за ЧМ-2018 по футболу: «До него газ из Сибири шел от 4 до 20 дней, сейчас — до 45 дней. Около тысячи вагонов, которые приостановили на полустанках во время ЧМ, до сих пор там и стоят», — говорит Башлачёв.

В СИБУРе отметили рост спроса на пропан-бутан на фоне роста цен на бензин, притом что стоимость такого топлива зависит от цены на нефть, которая неуклонно росла. Также влияние оказал «ажиотажный спрос», подогретый новостями об ограничении поставок во время ЧМ-2018, пишет источник.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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