В России с начала года на треть подорожал пропан-бутан

Розничные цены на газомоторное топливо за январь-август выросли на 31,8%, в том числе на 6,8% — в августе

Повышение коснулось только пропан-бутановой смеси, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Газпром газомоторное топливо». При этом издание уточняет, что метан, по большей части, используют автобусы, а пропан-бутан — лёгкая коммерческая техника.

Замглавы НП «Газовые предприятия Дона» Владимир Башлачев сказал, что розничные цены на газомоторное топливо выросли на 31,8%, оптовые — на 45%.

При этом продавцы приводят диаметрально разные причины подорожания. Одни считают, что топливо дорожает из-за роста экспортной цены. Другие сообщают, что на ремонт встали несколько заводов по сжижению, после чего на рынке образовался дефицит.

Конкретно на юг страны повлияли ограничения из-за ЧМ-2018 по футболу: «До него газ из Сибири шел от 4 до 20 дней, сейчас — до 45 дней. Около тысячи вагонов, которые приостановили на полустанках во время ЧМ, до сих пор там и стоят», — говорит Башлачёв.