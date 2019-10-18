Новые обстоятельства в деле “пьяного мальчика” погибшего под колесами автомобиля полицейского в Кировской области

В деле мальчика из Кировской области, который погиб под колесами машины полицейского, а потом в его крови нашли алкоголь, появились обстоятельства, способные очень сильно повлиять на ход расследования

Пока проводятся повторные экспертизы на месте гибели ребенка, нам удалось выяснить очень неожиданные и даже шокирующие детали о первых минутах после трагедии и конкретно о том, как вел себя офицер МВД. Например, он начал обвинять умирающего на его глазах мальчика в том, что он помял капот его машины. Все подробности в эксклюзивном расследовании РЕН ТВ.

На обочине дороги венок, всегда свежие цветы и новые игрушки. Именно здесь три месяца назад под колесами автомобиля, которым управлял полицейский, оборвалась жизнь шестилетнего Вани Суворова. ДТП произошло средь бела дня на глазах у свидетелей. Казалось бы, все очевидно: водитель виновен. Но тут пришли результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно документам, в крови Ивана было обнаружено 0,51 промилле алкоголя. То есть ребенок должен был выпить 100 граммов водки. Родственники и соседи малыша уверены: данные сфальсифицированы. Просто кому-то очень хочется поскорее замять это дело.

«Сказали вот вчера: 100 грамм он выпил. Перевести, вот эта 0,51 промилле — это сто грамм. Ну ребенку шестилетнему! Он не очень и велик мальчишка-то был. Он худенький. Это все ерунда. Это все враки», — рассказывает соседка.

Удар был настолько сильным, что тело ребенка отбросило на два десятка метров. Очевидцы уверяют, мальчик видел летящую на огромной скорости иномарку и даже успел притормозить. Однако было поздно. Свидетелей ошеломило и странное поведение водителя после аварии. Вместо того чтобы оказать ребенку первую помощь, майор полиции Сергей Мельников бросился осматривать искореженный капот и искать в траве оторванные регистрационные номера. Когда он все же решил подойти к ребенку, мальчик уже не дышал.

«Водитель подошел и его подопнул ногой. Вот так, ногой. Он подошел и сказал: на какой *** ты мне капот помял?!» — заявила свидетель трагедии.

Офицер продолжает служить в органах. Родные Вани говорят, виновник ДТП так и не извинился за смерть мальчика. Не было слов сочувствия или сожаления. В региональном МВД сообщают: в тот день у правоохранителя был выходной. А экспертиза показала: Мельников в момент ДТП был абсолютно трезв. В отличие от ребенка.

Родители Вани Суворова сейчас избегают общения с прессой. Но известно точно: они во чтобы то ни стало хотят добиться справедливости. Их малыш никогда не выпивал. Хотя не кажется ли это очевидным? Результаты первичной экспертизы о наличии в организме ребенка этанола поставили под сомнение и правоохранители. Дело уже передано в центральный аппарат Следственного комитета. Расследование лично контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.

А может ли на самом деле алкоголь попасть в кровь несовершеннолетнего? Независимые эксперты говорят, теоретически это возможно. После смерти его появление могли спровоцировать некие бактерии. Есть и другие варианты.

«Были случаи, когда двухлетним детям назначалась экспертиза, потому что пьяные мамы передают алкоголь с молоком ребенку. И они тоже алкогольную интоксикацию получают. Не смертельную, но тем не менее», — говорит заведующий научным отделом ФГБУ РЦСМЭ Минздрава России Вадим Фетисов.

Но ведь мальчику было уже шесть лет. Процесс кормления давно остался в прошлом. А значит, дело совсем не в этом. Всю неделю в поселке Буйское не смолкают разговоры о возможной чудовищной ошибке, о сокрытии улик, о выгораживании своих. Люди возлагают большие надежды на новое справедливое расследование. И на новую, адекватную экспертизу.



В УВД по Кировской области опровергают факт нанесения сотрудником полиции удара после ДТП. В ведомстве сообщили, что правоохранитель и ехавшие с ним члены семьи попытались оказать пострадавшему первую помощь, а вскоре к ним на помощь пришли врач и медсестра, проживающая в этом населенном пункте. В управлении добавили, что женщина, которая якобы видела, как водитель пнул пострадавшего ребенка, при совершении ДТП не присутствовала.