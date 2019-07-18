Система платонинга успешно применена в условиях реальных грузоперевозок

Пилотный проект DB Schenker, MAN Truck & Bus и Университета прикладных наук им. Фрезениуса успешно завершен.

Автоперевозки с использованием подключенных к сети грузовиков на магистралях в Германии являются безопасными, надежными с технической точки зрения и удобными для решения повседневных логистических задач. Таковы основные результаты первого в мире практического испытания полуавтономной колонны из магистральных автопоездов (системы платонинга) в условиях реальных логистических поездок, которые были представлены участниками проекта в Берлине.

В рамках исследовательского проекта «EDDI», финансируемого Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры, профессиональные водители на двух автопоездах, соединенных посредством электронной «сцепки», в течение семи месяцев совершали перевозки по экспериментальному участку автострады A9 между филиалами логистической компании DB Schenker в Нюрнберге и Мюнхене. Пройдя в составе автоколонны около 35 000 тестовых километров с дистанцией между транспортными средствами от 15 до 21 м, водители высоко оценили комфорт управления транспортными средствами и общее чувство безопасности. В ходе эксплуатационных испытаний удалось также добиться снижения расхода топлива.

На финансирование этого пилотного проекта Федеральное правительство выделило около 1,86 млн евро. Партнеры по проекту DB Schenker, MAN Truck & Bus и Университет прикладных наук им. Фрезениуса представили результаты исследования в стенах Федерального министерства транспорта и цифровой инфраструктуры. По мнению партнеров, полуавтономная колонна позволяет более эффективно использовать пространство на магистралях, что положительно скажется на интенсивности транспортных потоков и повышении безопасности дорожного движения.

Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер (Andreas Scheuer) заявил: «Мобильность будущего неразрывно связана с автоматизацией и подключением к сети. Это в полной мере относится также и к сфере логистики. Поэтому я полностью поддерживаю внедрение в отрасли таких технологий, как платонинг. Мы стремимся сделать логистические процессы — от погрузочно-разгрузочной площадки до клиента — более безопасными, эффективными и экологически чистыми. При этом водители управляемых грузовиков смогут взять на себя ведущую роль современных специалистов по логистике. Это открывает для профессии новые перспективы на будущее! »

Долл: система платонинга может быть задействована в 40 процентах всех наземных автоперевозок

Компания DB Schenker считает, что колонны магистральных автопоездов могут найти широкое применение в логистической сети. Александр Долл (Alexander Doll), член правления DB Schenker AG по финансами, грузовому транспорту и логистике: «Мы проанализировали нашу европейскую транспортную сеть и можем с уверенностью сказать, что около 40 процентов всех грузоперевозок могут осуществляться с применением системы платонинга». Однако для этого необходимы дополнительные испытания и соответствующая нормативная база. Выигрывают и клиенты: «Использование магистральных автопоездов в колонне повышает безопасность и эффективность наших транспортных средств».

Установленная в грузовиках MAN автоматизированная система в 98 процентах случаев работала без сбоев. Водителю пришлось вмешиваться в работу системы только один раз на 2000 километров — гораздо реже, чем ожидалось. Кроме того, в рамках пилотных испытаний удалось добиться снижения расхода топлива на 3–4 %.

«Мы доказали, что платонинг может внести значимый вклад в сокращение расхода топлива и выбросов CO2. В первую очередь мы рады отметить, что система функционирует надежно и способствует повышению безопасности на автодорогах. Таким образом, платонинг является следующим шагом в развитии автоматизированного вождения», — заявил Йоахим Дреес (Joachim Drees), председатель правления MAN Truck & Bus SE.

Университет: водители чувствуют себя уверенно

Университет прикладных наук им. Фрезениуса исследовал психосоциальное и нейрофизиологическое воздействие технологии на водителей. Испытания в реальных условиях помогли изменить отчасти критическое отношение водителей.

«Общее чувство безопасности и доверие водителей к технологии отражены в оценке конкретных дорожных ситуаций. В каждой из них водители сохраняли контроль движения», — рассказывает профессор, д-р Сабине Хаммер (Prof. Dr. Sabine Hammer) из Института комплексных исследований здоровья при Университете им. Фрезениуса.

«Неприятные», но не критичные ощущения водители испытывали в результате взаимодействия с транспортными средствами других участников дорожного движения.

«Благодаря быстрому реагированию системы предпочтительная дистанция между грузовиками не превышает на сегодняшний день 10‑15 метров», — сказала Хаммер.

«Результаты электроэнцефалографии (ЭЭГ) свидетельствуют об отсутствии систематических различий между поездками на обычных грузовиках и в составе пилотируемой колонны с точки зрения нейрофизиологической нагрузки на водителей, а именно степени концентрации или утомляемости», — отмечает профессор, д‑р Кристиан Хаас (Prof. Dr. Christian Haas), руководитель Института комплексных исследований здоровья. Для внедрения системы на международном уровне ученые рекомендуют провести дополнительные исследования с более длительными этапами движения автоколонны.

Партнеры по сотрудничеству убеждены в высоком потенциале системы платонинга благодаря дальнейшему совершенствованию технологии. Кроме того, это будет способствовать созданию новых бизнес-моделей в логистике, основанных на цифровых технологиях.

Принцип платонинга

Платонинг представляет собой полуавтономную колонну, состоящую как минимум из двух грузовых автомобилей, передвигающихся по автомагистралям на малой дистанции с помощью технических систем управления и ассистирующих систем помощи водителю. Все транспортные средства в колонне объединены электронной «сцепкой», посредством которой осуществляется связь между ними. Ведущий автомобиль задает скорость и направление движения.