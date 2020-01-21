Datsun on-DO в России обновился и подорожал

Модель уже появилась в салонах официальных дилеров марки – Quto

Российский офис Datsun объявил начало продаж обновленного седана on-DO. От дорестайлинговой версии новинку отличает иной передний бампер, модернизированная светотехника с функцией задержки выключения головного освещения и новая форма наружных зеркал с интегрированными в корпус светодиодными поворотниками. Кроме того, производитель расширил палитру окрасов, а все комплектации, за исключением базовой, обзаведутся окрашенными в цвет кузова молдингами.

В салоне появились более широкое зеркало, доработанная рукоятка стояночного тормоза и обновленный блок управления климатической установкой.

Топовые исполнения Dream I и II оборудованы не только передними, но и боковыми подушками безопасности, модернизированными передними креслами с развитой боковой поддержкой и подсветкой перчаточного ящика.

Под капотом седана разместился 1,6-литровый “атмосферник”, развивающий 87 или 106 л. с. С ним сочетается пятиступенчатая “механика” или четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия, а также привод на переднюю ось.

После рестайлинга стоимость Datsun on-DO, который собирают на АвтоВАЗе в Тольятти, начинается от 500 тыс. рублей, что на 10 000 дороже дореформенной версии.

В прошлом году дилеры марки реализовали на территории России 22 426 автомобилей, что на 9% улучшило итоги 2018 года.