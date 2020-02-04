Екатеринбургская епархия выступила против выдачи автономеров с кодом 666

В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии выступили против выдачи в Свердловской области автомобильных номеров с кодом региона 666. Напомним, возможность выдачи номеров с таким кодом прописана в проекте изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».
Секретарь совета игумен Вениамин Райников рассказал «Газете.Ru», что этот проект «вызывает лишь улыбку».
«Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — цитирует его издание.
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