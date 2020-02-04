Екатеринбургская епархия выступила против выдачи автономеров с кодом 666

Там считают, что авторы проекта не понимают последствий – Коммерсантъ

В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии выступили против выдачи в Свердловской области автомобильных номеров с кодом региона 666. Напомним, возможность выдачи номеров с таким кодом прописана в проекте изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Секретарь совета игумен Вениамин Райников рассказал «Газете.Ru», что этот проект «вызывает лишь улыбку».