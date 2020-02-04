Екатеринбургская епархия выступила против выдачи автономеров с кодом 666

Екатеринбургская епархия выступила против выдачи автономеров с кодом 666
04 февраля 10:11 2020

Там считают, что авторы проекта не понимают последствий – Коммерсантъ

В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии выступили против выдачи в Свердловской области автомобильных номеров с кодом региона 666. Напомним, возможность выдачи номеров с таким кодом прописана в проекте изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Секретарь совета игумен Вениамин Райников рассказал «Газете.Ru», что этот проект «вызывает лишь улыбку».

«Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — цитирует его издание.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Yuri Borodkin
    04 февраля, 10:19 #1 Yuri Borodkin

    Никакой конкуренции…

  2. михаил бреднев
    04 февраля, 10:21 #2 михаил бреднев

    Суеверия доводят людей до полного идиотизма

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