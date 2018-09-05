Тюменского спикера возвращают в суд Фото: Новый день.

Прокуратура обжаловала штраф спикеру гордумы Тюмени после ДТП с двумя погибшими

Скандал вокруг прекращения уголовного дела спикера гордумы Тюмени, погубившего в ДТП двух человек, получил новый оборот. После огромного резонанса в СМИ и недоуменных комментариев со стороны высокопоставленных чиновников областная прокуратура неожиданно передумала, нашла в принятом решении нарушения и собирается подавать апелляцию, добиваясь отмены вердикта – Газета.ру.

Сам Еремеев в среду впервые прокомментировал скандал, сделав специальное заявление.

Прокуратура Тюменской области в среду заявила, что будет добиваться пересмотра решения Тюменского районного суда, который 3 сентября освободил от уголовной ответственности и назначил судебный штраф в 160 тысяч рублей спикеру городского парламента Дмитрию Еремееву. За гибель в ДТП двух человек единороссу грозило до семи лет лишения свободы, но в итоге депутат не получил даже судимости.

Скандал, вызванный решением суда, не утихает уже третий день – не только рядовые граждане и журналисты, но и высокопоставленные чиновники оказались шокированы мягкостью вердикта.

Так, по данным Ura.ru, полпред президента России в УрФО Николай Цуканов обратился к прокуратуру с просьбой внимательно проверить судебное решение. По словам собеседника издания, Цуканов выразил крайнюю обеспокоенность решением суда. Представитель президента выразил заинтересованность в более тщательном расследовании произошедшего с соответствующими правовыми последствиями. Источник агентства в областной прокуратуре подтвердил информацию.

И уже в четверг утром на сайте тюменской прокуратуры появилась соответствующая новость.

«В соответствии с поручением заместителя Генерального прокурора Ю.А. Пономарева прокуратурой Тюменской области проведена проверка законности постановления Тюменского районного суда от 3 сентября 2018 года, которым было прекращено уголовное дело в отношении председателя Тюменской городской думы VI созыва Дмитрия Еремеева и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 160 тыс. рублей. В результате проверки усмотрены основания для внесения апелляционного представления. Соответствующий документ направлен в адрес суда сегодня, 5 сентября 2018 года. В апелляционном представлении поставлен вопрос об отмене постановления и возвращении ходатайства и материалов уголовного дела руководителю следственного органа для дальнейшего расследования. Апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда».

О том, что решение суда будет дополнительно проверено, в областной прокуратуре сообщили еще 4 сентября. При этом там подробно разъяснили на основании чего Еремеев был освобожден от уголовной ответственности.

«Согласно ст. 76.2 УК РФ, если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести впервые, он может быть освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Но только в том случае если он возместил ущерб, загладил вину. Если же по вине обвиняемого в ДТП погибли два человека, а он не примирился с пострадавшими, о прекращении дела речи идти не может. Как правило, мало кто возмещает ущерб, поэтому следователи редко выступают с ходатайством о прекращении дела», — пояснили «Новому дню» в надзорном ведомстве.

В среду сделал специальное заявление, попытавшись объяснить свою позицию по поводу решения суда, и сам Еремеев.

«С момента принятия судом решения о прекращении в отношении меня уголовного дела, я прочитал немало гневных комментариев к этой новости. Я могу сказать только одно. Я – не самоубийца и я никогда не хотел причинить вред жизни и здоровью другим людям. Была глухая ночь, дорога не освещалась, у машины погибших горела одна фара, что и ввело меня в заблуждение относительно ее расстояния от меня. Я понимаю, что это нисколько меня не оправдывает. Именно поэтому после аварии я ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников и тем более не давил и не угрожал им, как написано в некоторых комментариях. Уголовный кодекс РФ относит деяние совершенное мной к преступлением средней тяжести (ст.15), а УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда при этом размер и способ возмещения вреда определяется исключительно потерпевшими. Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебном заседании. Да, и в конце хотел сказать всем тем, кто постил и постит гневные комментарии в мой адрес: я, как любой человек, использовал предоставленные мне законом возможности для защиты. Возможно, окажись вы на моем месте, то поступили бы по-другому. Хотя я искренне желаю всем вам не попадать в ситуацию, в которой оказался я», — заявил он «Новому дню».

Ранее стало известно, что депутат Еремеев в общей сложности выплатил родным погибших около 3 млн рублей. В связи с этим никаких претензий к депутату они не имеют – мать погибшего в аварии таксиста в среду в комментарии журналистам даже поддержала Еремеева, который «с самого начала заявлял о своем раскаянии и в целом вел себя вполне адекватно».

Дальнейшую судьбу дела решит областной суд. Не исключено, что на фоне огромного резонанса скандальное решение о штрафе все-таки отменят и депутату придется пойти дорогой обычного гражданина – через судебное разбирательство вплоть до приговора. Что, впрочем, вовсе не означает, что по итогам процесса Еремеев отправится в колонию.

Авария произошла 24 июня около полуночи на 178-м километре трассы Тюмень – Курган недалеко от села Червишево. Внедорожник Land Cruiser 200 под управлением Еремеева пошел на обгон, но не успел завершить маневр и на большой скорости протаранил еще одну Toyota – седан Avensis. Машина использовалась в качестве такси и в салоне помимо 23-летнего водителя находился 30-летний отец четверых детей.

От сильнейшего удара такси загорелось и зажатые в салоне люди в итоге сгорели заживо. Сам Дмитрий Еремеев был госпитализирован с серьезными травмами, в частности он получил перелом позвоночника.

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