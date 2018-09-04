Единая Россия не исключила спикера парламента Тюмени после смертельного ДТП

В ЕР объяснили, почему не исключили спикера парламента Тюмени после смертельного ДТП

Устав партии обязывает лишать членства только после обвинительного приговора по уголовному делу.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила начальник пресс-службы регионального отделения «Единой России» Тюменской области Виктория Герасимюк.

«По уставу партии мы должны приостановить членство в партии, когда есть судимость. Вчера был суд и, получается, по всем тем документам, которые у нас есть в распоряжении, нет обвинительного приговора. Поэтому пока мы разбираемся в этой ситуации, и нет однозначного ответа, что мы будем делать с членством Дмитрий Еремеева. История получается более облегчённая, он не идёт на ближайшие выборы в городскую думу».

Между тем, как рассказал «Говорит Москва» депутат Госдумы от Тюменской области Эрнест Валеев, членство Еремеева в «Единой России» должно было быть приостановлено сразу и до окончания расследования.

«Современное законодательство позволяет прекращение уголовного дела за примирением сторон по неосторожным преступлениям, когда ущерб возмещён, когда срок наказания до 10 лет. По уставу на время расследования по уголовному делу должны были приостановить его членство в «Единой России» и, когда окончательное решение принято, должны рассмотреть вопрос его партийности. В воскресенье будут выборы в городскую думу, он кандидатуру свою не выставлял на выборы. То есть его полномочия прекращаются по истечению срока. Он уже не работал, он был в больнице. Он же тоже пострадал».

Ранее стало известно, что тюменский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении спикера гордумы Дмитрия Еремеева.

ДТП произошло 24 июня. Внедорожник Toyota Land Cruiser Дмитрия Еремеева выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной такси. В результате погибли водитель и пассажир такси.