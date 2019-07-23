На «ВЭБ-Арене» открылся фанпарк Hyundai

В течение всего сезона в фанпарке Hyundai болельщики смогут примерить на себя роль вратаря любимой команды, попробовав свои силы на футбольном симуляторе, и сделать тематическое GIF-фото. Для юных фанатов подготовлена детская зона с аквагримом, настольным футболом и другими развлечениями. Открывать двери для своих гостей фанзона будет за два часа до начала каждого домашнего матча клуба.
В качестве приятного бонуса «ВЭБ-Арена» предоставляет бесплатную парковку всем владельцам автомобилей Hyundai во время домашних матчей ПФК ЦСКА. Для этого необходимо оформить пропуск на сайте Мир Хёндэ в разделе «Сертификаты», который станет доступен за 3 дня до игры. Также на сайте можно получить скидку 5% на любой абонемент ПФК ЦСКА.
Компания «Хендэ Мотор СНГ» и ПФК ЦСКА в апреле этого года подписали договор о сотрудничестве на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Ранее компания Hyundai поддерживала один из самых титулованных в истории российского футбола клубов в качестве официального спонсора с 2010 по 2016 годы.
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