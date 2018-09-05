Skoda подготовила специальные предложения для клиентов

Покупатели могут рассчитывать на экономию до 240 тысяч рублей при приобретении Skoda Yeti

С началом осени ŠKODA AUTO Россия вновь предлагает своим клиентам приобрести автомобили марки по специальным условиям. Начиная с сентября увеличена выгода на покупку автомобиля ŠKODA RAPID: теперь клиенты могут сэкономить до 132 700 рублей. Выбирая семейный лифтбек ŠKODA OCTAVIA, покупатели могут рассчитывать на экономию до 145 800 рублей. Выгода при покупке флагмана чешского бренда ŠKODA SUPERB составляет до 225 00 рублей, а при приобретении ŠKODA YETI – 240 000 рублей.

В сентябре продлевают свое действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Отныне выгодные условия распространяются на автомобили RAPID, OCTAVIA, SUPERB 2019 модельного года. Останавливая свой выбор на этих моделях, клиенты имеют возможность сэкономить до 40 000 рублей по программе Трейд-ин и до 50 000 рублей по программе Утилизация. Пролонгированы и специальные условия на покупку внедорожника ŠKODA KODIAQ иностранного производства, марка предлагает получить выгоду до 100 000 рублей по программе Трейд-ин и до 110 000 рублей по программе Утилизация.

В первый месяц осени клиенты ŠKODA AUTO Россия могут воспользоваться также специальными условиями автокредитования. Ставка от 8,9% при первоначальном взносе в 15% предлагается по классическому кредиту на модели RAPID, OCTAVIA и YETI. Специально для покупателей автомобилей чешского бренда доступен также кредит SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом со ставкой от 8,9%. Первоначальный взнос при приобретении моделей RAPID, OCTAVIA и YETI составляет 15%, а при покупке KODIAQ и SUPERB будущим владельца ŠKODA необходимо внести 30% от стоимости автомобиля.