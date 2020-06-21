Правила этикета водителя электромобиля

\u0410\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u044d\u0442\u0438\u043c \u043b\u0435\u0442\u043e\u043c \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0441\u044f\u0434\u0443\u0442 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u044c, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Nissan \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0435\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u00ab\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u00bb \u0414\u0430\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0432\u0435\u0441\u044c \u0431\u043e\u0433\u0430\u0442\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043a\u0430\u043a \u043f\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043b\u044f \u043c\u0430\u0441\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430, \u0438 \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442 \u043b\u0435\u0433\u043a\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0432\u0438\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u00ab\u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445\u00bb \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0415\u0433\u043e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434 \u043f\u0440\u0438\u0443\u0440\u043e\u0447\u0435\u043d \u043a \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044e \u0435\u0432\u0440\u043e\u043f\u0435\u0439\u0446\u0435\u0432 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u044c. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0437\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u0441 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f \u043f\u043e \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044c 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 68,4% \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430 \u0442\u043e\u0442 \u0436\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0438\u043e\u0434 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Nissan \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u0445, \u043d\u043e \u043f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432, \u0442\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u043e\u0431\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0447\u043d\u0443\u044e \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u0441\u043e \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u043c\u0438. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u044b \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u044b \u043d\u0430 \u0442\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0432 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0440\u0443\u043b\u0435\u043c. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Nissan \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u0439, \u043e\u0442 \u0447\u0435\u043a-\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430 \u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0435\u0432\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434 \u0432\u044b\u0435\u0437\u0434\u043e\u043c, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c \u00ab\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u00bb, \u0434\u043e \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439 \u043f\u043e \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0435. \u00ab\u041e\u043f\u044b\u0442 \u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0443\u0441\u0442\u043e\u044f\u0432\u0448\u0438\u0435\u0441\u044f \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u043b\u0435\u043c\u044b \u0434\u043b\u044f \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439\u00bb, \u2013 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u0411\u0440\u0430\u0439\u0441 \u0424\u0430\u0431\u0440\u0438 (Brice Fabry), \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 Nissan Europe \u043f\u043e \u044d\u043a\u043e\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0438 \u043d\u0443\u043b\u0435\u0432\u044b\u043c \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c. \u00ab\u041e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f. \u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043c\u044b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u044b\u043c \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u044b\u043c \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0432\u0441\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0445\u043e\u0434\u044f \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0438 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432\u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u00bb. \u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Nissan: \t\u0414\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u2013 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f: \u041f\u0440\u043e\u0442\u044f\u043d\u0438\u0442\u0435 \u0440\u0443\u043a\u0443 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0431\u043b\u0438\u0437\u043a\u0438\u043c \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0437\u044c\u044f\u043c, \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0432\u0448\u0438\u0441\u044c \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u043e\u0431 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0430\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0438 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f \u0441\u043e \u0437\u043d\u0430\u043d\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u00ab\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432\u00bb \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430. \u0421 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f Nissan Charge \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0447\u044c \u0432\u0441\u0435\u043c \u0447\u043b\u0435\u043d\u0430\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0430\u0432, \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u044f\u0432\u043b\u044f\u044e\u0442\u0441\u044f \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u043c\u0438. \u042d\u0442\u0430 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0438\u043c \u043b\u0435\u0433\u043a\u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043b\u044e\u0431\u044b\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438. \t\u0423\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u044b \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439: \u041d\u0435 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0438\u0445 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u044f\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f, \u0440\u0430\u0441\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0441\u043e\u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0435\u044e \u0441 \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0441\u0435\u0434\u044f\u043c\u0438, \u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0430\u043a, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u044d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445. \u041e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043c\u044b \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433 \u043a \u0434\u0440\u0443\u0433\u0443. 88% \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u043c\u0430, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0435\u044e \u0441 \u043a\u0435\u043c-\u0442\u043e, \u0442\u043e, \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e, \u0432\u044b \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u0438\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430. \t\u041d\u0435 \u0434\u043e\u043f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043d\u0435\u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0436\u0435\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u043a \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c: \u0423\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u044f \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c, \u0432\u044b \u0436\u0435 \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0443\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0435\u043f\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e \u0443 \u0431\u0435\u043d\u0437\u043e\u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0438, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043e\u043d\u0435\u0441\u0438\u0442\u0435 \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u043e \u043e\u043a\u0440\u0443\u0436\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445. \u0412\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438-\u0438\u043d\u0432\u0430\u043b\u0438\u0434\u044b \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445, \u043e\u0442\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438. \u0412\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0438 \u0443 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c, \u0441\u0440\u0430\u0437\u0443 \u043e\u0446\u0435\u043d\u0438\u0442\u0435, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u0432\u0430\u043c \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443. \u041d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430 CHAdeMO \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0438\u0442\u044c \u0410\u041a\u0411 Nissan LEAF (\u0441 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 40 \u043a\u0412\u0442\u00b7\u0447) \u0441 20 \u0434\u043e 80% \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0437\u0430 \u0447\u0430\u0441, \u0430 \u0410\u041a\u0411 LEAF e+ (\u0441 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 62 \u043a\u0412\u0442\u00b7\u0447) \u0437\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0447\u0430\u0441\u0430 (\u0434\u043e \u0442\u043e\u0433\u043e \u0436\u0435 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f). \t\u041e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u044c\u0442\u0435 \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u0435 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0443\u0445\u043e\u0434 \u0421\u0442\u0430\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0435 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 (\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u0438\u0437\u043a\u0438\u043c \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u043c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438) \u0430\u043a\u043a\u0443\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u043d\u0443\u044e \u0431\u0430\u0442\u0430\u0440\u0435\u044e \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f, \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0440\u043e\u043a. \u0422\u0430\u043a \u0432\u044b \u0441\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0435\u0435 \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441 \u0438 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0441\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0435\u0445\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435. \u041f\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0443\u0439\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043a\u043e\u0432\u043a\u0430\u0445 \u0441 \u0443\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u043e\u0439 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438. \t\u041f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0439\u0442\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0443: \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0435 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u044e\u044e \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0443, \u0441\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442. \u0421 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u043f\u0443\u0442\u0438. \u0422\u0449\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043a\u0443\u043f\u0438\u0442 \u0441\u0435\u0431\u044f. \u041e\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0443 \u0435\u0449\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435. \u0415\u0441\u0442\u044c \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0432\u0430\u043c \u0441\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0443. \u0412 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 Nissan Charge \u0432 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0442\u043e\u0447\u0435\u043a \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u0438 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0442 \u0432\u0430\u043c \u0431\u044b\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0433\u0438\u0431\u043a\u0438\u043c\u0438. \u0412 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0435 100 \u043a\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430 \u043d\u0430 LEAF \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f \u0432 \u20ac2 (\u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438), \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u0441\u043f\u043e\u043a\u043e\u0439\u043d\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0451\u043c \u043f\u0443\u0442\u0438. \t\u041d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438? \u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0443\u044e \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443: \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438, \u043d\u043e \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438, \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0437\u043d\u0430\u043b\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438\u043b\u0438 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u044b \u0432\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435\u0441\u044c. \u041f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u043e\u0439 \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0435\u044e \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u043c\u0438. \u0422\u043e \u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043a \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c. \u041e\u0441\u0442\u0430\u0432\u044c\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u0432\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u043c \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0432\u044b \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0440\u0430\u0434\u044b, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u0435\u0446 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438 \u043e\u0442 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f (\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0438\u043f \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u0435\u0442 \u044d\u0442\u043e) \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0432\u0430\u0448 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0438 \u043f\u043e\u0434\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442 \u043a \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0443 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \t\u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u0448\u0438\u043d\u044b \u0438 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u043a\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f: \u0414\u043b\u044f \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u0430 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435 \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u0441\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044c\u0442\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u0434\u0443\u0445\u0430 \u0432 \u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 (\u043e\u043d\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0440\u0430\u0432\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c). \u0412\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u043f\u043e\u0432\u044b\u0441\u0438\u0442\u044c \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0438\u0435\u043c\u043e\u0432. \u0412\u044b\u0431\u043e\u0440 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0434\u044f\u0449\u0435\u0433\u043e \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u043c \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c. \u0412 Nissan LEAF \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c Eco, \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435, \u0434\u043b\u044f \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f Nissan e-Pedal, \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u044f\u044e\u0449\u0430\u044f \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0434\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0432\u0430\u0448\u0435\u0433\u043e LEAF \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0434\u0430\u043b\u044c\u044e, \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043a\u0443\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435. \u0410\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430 \u00abB\u00bb \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043a\u0443\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u043c, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438. \t\u0423\u0437\u043d\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0431\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0445 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u0430\u0445 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438: \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u2013 \u044d\u0442\u043e \u00ab\u0441\u043f\u044f\u0449\u0438\u0439 \u043a\u043e\u0442\u00bb, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u0435\u043d \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 20 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438. \u0418\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0439\u0442\u0435 \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0439. \u041d\u0435 \u0432\u0430\u0436\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u043f\u043e\u0434 \u0440\u0443\u043a\u043e\u0439 \u2013 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438, \u0434\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u044b\u0447\u043d\u0430\u044f \u0431\u044b\u0442\u043e\u0432\u0430\u044f \u0440\u043e\u0437\u0435\u0442\u043a\u0430 \u2013 \u0432\u044b \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442\u0435 \u0431\u0435\u0437 \u0442\u0440\u0443\u0434\u0430 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0439 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0432 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043f\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u2013 \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0436\u0430\u0435\u0442\u0435 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d. \t\u0421\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u043c\u0438 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0434\u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438: \u0421\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0435\u0440\u043c\u0438\u043d\u0430\u043b\u0430\u043c\u0438 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0438, \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b \u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u044b\u043c \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0432 \u0432\u0430\u0448\u0435\u043c \u0434\u043e\u043c\u0435. \u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0439 \u0443\u0445\u043e\u0434 \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u043d\u0444\u0440\u0430\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u043e\u0439 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0435\u0451 \u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u043e\u0439\u043d\u0443\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u0441 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e. Nissan Leaf: \u041f\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c Nissan LEAF \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u0438\u043b\u0435\u0442\u0438\u0435. \u041e\u043d\u0430 \u0432\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0432\u0435\u0441\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438. LEAF (\u0441 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 40 \u043a\u0412\u0442\u00b7\u0447) \u0438 LEAF e+ (\u0441 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0447\u0435\u0439 62 \u043a\u0412\u0442\u00b7\u0447) \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0434\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433\u0430. \u041f\u0440\u043e\u0431\u0435\u0433 LEAF \u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0440\u044f\u0434\u043a\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u0430\u0442\u044c 270 \u043a\u043c, \u0430 LEAF e+ \u2013 385 \u043a\u043c (\u043e\u0431\u0430 \u043f\u043e \u0441\u043c\u0435\u0448\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0446\u0438\u043a\u043b\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430\u0440\u0442\u0430 WLTP). \u041d\u0430\u0431\u043e\u0440 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0443\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c. \u0412 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u2013 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 ProPILOT, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0443\u0441\u043a\u043e\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u0430\u0432\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c\u043d\u043e\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435), \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0442\u044c \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0432 \u0434\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0430\u0445 \u0438 \u0432 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f\u0445 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0421\u0440\u0435\u0434\u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0438 \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e-\u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 NissanConnect \u0441 \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u043e\u0439 Apple CarPlay\u00ae \u0438 Android Auto \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u043b\u044e\u0449\u0435\u0439 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u0430 \u0432\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0430\u043c \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u044d\u0442\u0438\u043a\u0435\u0442\u0430 \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f Nissan \u2013 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439, \u043f\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438\u043c\u0438 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u043c \u0432 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0441 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0445\u044d\u0448\u0442\u0435\u0433\u0430 #EVEtiquette. \u0423\u0437\u043d\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0431 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435 Nissan LEAF \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435.