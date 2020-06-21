Правила этикета водителя электромобиля

Правила этикета водителя электромобиля
21 июня 15:11 2020

Автомобилисты этим летом снова сядут за руль, поэтому компания Nissan подготовила небольшое руководство «Правила этикета водителя электромобиля»

Данное руководство использует весь богатый опыт компании, как пионера в области электромобилей для массового рынка, и содержит легкие для понимания и проверенные советы для новичков и «сезонных» водителей. Его выход приурочен к возвращению европейцев за руль. Продажи электромобилей за период с января по апрель 2020 года на 68,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

Правила этикета для водителей электромобилей Nissan это несколько простых, но при этом очень практичных советов, тщательно отобранных для того, чтобы помочь водителям обрести еще более прочную связь со своими электромобилями. В этом руководстве приведены советы на тему помощи другим владельцам электромобилей, а также в отношении повышения уверенности за рулем.

Правила этикета для водителей электромобилей Nissan учитывают множество вариантов ежедневных ситуаций, от чек-листа ежедневной проверки электромобиля перед выездом, помощи другим «электромобилистам», до вариантов оптимизации процесса подзарядки и рекомендаций по парковке.

«Опыт вождения электромобилей постоянно развивается с появлением новых технологий, поэтому устоявшиеся правила не всегда приемлемы для владельцев электромобилей», – говорит Брайс Фабри (Brice Fabry), менеджер Nissan Europe по экосистеме и нулевым выбросам.

«Отношение к личной мобильности стремительно меняется. Очень важно, чтобы мы сделали вождение приятным и удобным для всех водителей, все больше переходя на электрическую мобильность, и помогали друг другу двигаться вперед».

Правила этикета для водителей электромобилей Nissan:

  1. Делиться – значит заботиться:

Протяните руку помощи своим близким и друзьям, поделившись с ними своими знаниями об общественных точках зарядки в своей местности. Пользуйтесь специальными приложениями и форумами, чтобы аккумулировать свои знания со знаниями других «электромобилистов» вашего региона. С помощью приложения Nissan Charge вы можете помочь всем членам электромобильного сообщества, посоветовав, какие точки являются лучшими. Эта информация поможет им легко планировать любые необходимые длительные поездки.

  1. Учитывайте интересы других владельцев электромобилей:

Не отключайте их электромобили от общественных зарядных станций. Если у вас есть домашняя зарядная станция, рассмотрите возможность совместного пользования ею с вашими соседями, но только так, чтобы это было безопасно и удобно для всех. Очень важно, чтобы мы все оставались доброжелательными друг к другу. 88% людей предпочитают заряжать свои электромобили дома, поэтому, если вы можете при необходимости поделиться ею с кем-то, то, возможно, вы очень выручите этого человека.

  1. Не допускайте недоброжелательности по отношению к другим:

Управляя обычным автомобилем, вы же не паркуетесь непосредственно у бензоколонки, поэтому старайтесь не парковаться у зарядного терминала, если не собираетесь подзаряжать свой электромобиль, а также донесите необходимость такого поведения до окружающих.

Водители-инвалиды нуждаются в специальных, отведенных только для них местах парковки. Водители электромобилей точно так же нуждаются в предназначенных только для них местах парковки у зарядного терминала. Если вам нужно подзарядить свой электромобиль, сразу оцените, сколько времени вам потребуется на зарядку. Например, общественная зарядная станция стандарта CHAdeMO может подзарядить АКБ Nissan LEAF (с отдачей 40 кВт·ч) с 20 до 80% всего за час, а АКБ LEAF e+ (с отдачей 62 кВт·ч) за полтора часа (до того же уровня).

  1. Обеспечьте аккумуляторной батарее хороший уход

Старайтесь не оставлять разряженной (или с низким уровнем зарядки) аккумуляторную батарею вашего электромобиля, особенно на длительный срок. Так вы сбережете ее ресурс и всегда сможете проехать больше. По возможности паркуйтесь на закрытых парковках с умеренной температурой внутри.

  1. Планируйте вашу подзарядку:

Если вы планируете дальнюю поездку, сначала детально проработайте маршрут. С помощью доступной картографии найдите все зарядные станции на вашем пути.

Тщательное планирование всегда окупит себя. Оно поможет сделать длительную поездку еще проще. Есть несколько действительно полезных инструментов, которые помогут вам спланировать поездку. В приложении Nissan Charge в режиме реального времени можно посмотреть доступность точек зарядки и цены на них. Такие приложения позволят вам быть более гибкими. В среднем каждые 100 км пробега на LEAF обходятся в €2 (оплата зарядки), так что вы спокойно можете пользоваться большинством общественных зарядных станций на своём пути.

  1. Не нужно много энергии? Оставьте соответствующую записку:

Если вы заряжаетесь на общественной зарядной станции, но вам не нужно много энергии, оставьте записку соответствующего содержания под ветровым стеклом, чтобы другие владельцы электромобилей знали, как долго вам необходимо заряжаться или когда вы вернетесь.

Пользование общественной инфраструктурой всегда подразумевает то, что ею всегда нужно делиться с другими. То же самое относится и к зарядным терминалам. Оставьте под ветровым стеклом записку, в которой будет указано, что вы будете рады, если другой владелец электромобиля отключит провод зарядки от вашего электромобиля (если тип зарядного устройства позволяет это) после того, как ваш электромобиль зарядится, и подключит к зарядному терминалу свой электромобиль.

  1. Проверьте шины и настройки вашего электромобиля:

Для увеличения эффективности расхода энергии включите в вашем электромобиле режим энергосбережения и проверьте давление воздуха в шинах (оно должно быть равно предписанному производителем).

Вы можете повысить эффективность вашего электромобиля с помощью нескольких простых приемов. Выбор подходящего режима движения является ключевым моментом. В Nissan LEAF вы можете выбрать режим Eco, рекомендованный для движения в городе, для оптимизации вашей поездки. Кроме того, уникальная технология Nissan e-Pedal, позволяющая управлять ускорением и замедлением вашего LEAF всего одной педалью, оптимизирует рекуперативное торможение. Активация режима «B» делает рекуперативное торможение еще более эффективным, обеспечивая еще больше энергии.

  1. Узнайте больше обо всех доступных вариантах зарядки:

Электромобиль – это «спящий кот», который не активен в течение 20 часов в сутки. Используйте это время с пользой. Не важно, что у вас под рукой – общественный терминал быстрой подзарядки, домашний настенный терминал или обычная бытовая розетка – вы можете без труда подзаряжать свой электромобиль всякий раз, когда у вас в доступе есть источник электропитания – точно так же, как вы подзаряжаете свой смартфон.

  1. Следите за вашими местными терминалами подзарядки:

Следите за местными общественными терминалами зарядки, как вы следите за своим собственным зарядным устройством в вашем доме. Хороший уход за общественной зарядной инфраструктурой гарантирует её бесперебойную работу с максимально возможной производительностью.

Концептуальные электромобили Nissan Ariya и Nissan IMk

Nissan Leaf: Пионер электрической мобильности

В этом году модель Nissan LEAF отмечает свое десятилетие. Она вобрала в себя весь электромобильный опыт компании и инновационные технологии. LEAF (с отдачей 40 кВт·ч) и LEAF e+ (с отдачей 62 кВт·ч) обеспечивают оптимизированный уровень мощности и дальности пробега. Пробег LEAF на одной зарядке может достигать 270 км, а LEAF e+ – 385 км (оба по смешанному циклу стандарта WLTP).

Набор передовых систем помощи водителю делает вождение более увлекательным. В том числе – система ProPILOT, которая помогает контролировать рулевое управление, ускорение и торможение (автономное управление), чтобы поддержать водителя в длительных поездках и в условиях интенсивного движения.

Среди передовых технологий следует отметить и информационно-развлекательную систему NissanConnect с поддержкой Apple CarPlay® и Android Auto для всеобъемлющей интеграции смартфона во время движения.

Если вам понравились правила этикета водителя электромобиля Nissan – сборник рекомендаций для владельцев электромобилей, поделитесь своими советами о том, как пользоваться электромобилем в современном обществе с помощью хэштега #EVEtiquette.

Узнайте больше об электромобиле Nissan LEAF на сайте.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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