Царь среди подержанных авто 15

Подержанные автомобили Mercedes-Benz стали самыми популярными на вторичном рынке Москвы по итогам марта 2018 года.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Всего в прошлом месяце столичные покупатели стали владельцами 1.72 тыс. «Мерседесов» с пробегом.

На втором месте по данному показателю, как пишут Автоновости дня, располагается отечественная марка Lada, на долю которой пришлось почти 1.7 тысяч подержанных автомобилей, купленных москвичами. Замыкает первую тройку самых популярных авто с пробегом в столице Hyundai с результатом в 1.55 тыс. экземпляров.

Далее в списке расположились подержанные автомобили марок Kia, Volkswagen, Nissan, BMW, Ford, Toyota и Audi. Отметим, что всего в марте 2018 года на вторичном рынке российской столицы была реализована без малого 21 тыс. автомобилей.