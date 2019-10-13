Торжественное открытие дилерского центра «Евразия Премиум» в Омске

Торжественное открытие дилерского центра «Евразия Премиум» в Омске
Октябрь 13 12:11 2019

В Омске состоялось торжественное открытие нового дилерского центра по продаже легковых автомобилей Mercedes-Benz – «Евразия Премиум».Mercedes-Benz - «Евразия Премиум» Омск

Центр располагает выставочной зоной для 6 новых легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Новый центр является одним из первых в России, реализованным в новейшей концепции дилерских центров Mercedes-Benz: новый дизайн интерьера и экстерьера, новая логика экспозиции автомобилей, консультационные зоны, оборудованные цифровыми экранами, которые позволят клиентам в интерактивном режиме познакомиться с техническими новшествами автомобилей Mercedes-Benz и сконфигурировать индивидуальную комплектацию, специальная зона демонстрации автомобилей семейства S-Класса, выделенная зона выдачи. Менеджеры салона радушно встретят, а менеджеры по продажам и эксперт по продукту дилерского центра с удовольствием проконсультируют клиентов в любой точке шоурума, продемонстрировав всю необходимую информацию с помощью планшета. К услугам клиентов также представлена зона продаж аксессуаров Mercedes-Benz, где любой желающий может приобрести брендированные товары марки.Mercedes-Benz - «Евразия Премиум» Омск

Сервисная станция «Евразия Премиум» оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ. В сервисной зоне находятся 9 рабочих постов, 7 из которых оборудованы подъемниками. Обслуживанием клиентов занимается команда профессионалов высокого класса.Mercedes-Benz - «Евразия Премиум» Омск

«Мы не могли представить себе лучшего партнера в этом регионе, чем компания «Евразия Моторс», которая является крупнейшим автомобильным холдингом и лидером автомобильного рынка в регионе», – сказал во время своего выступления на церемонии открытия Хольгер Зуффель, Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС».Mercedes-Benz - «Евразия Премиум» Омск

Торжественное открытие дилерского центра ознаменовалось интерактивной презентацией AMG GT 63 S, а также световым и лазерным шоу. Гости вечера смогли насладиться автомобилями Mercedes-Benz и общением в праздничной атмосфере под звуки джаза.Mercedes-Benz - «Евразия Премиум» Омск

«Евразия Премиум» является партнером АО «Мерседес-Бенц РУС» с 2019 г.

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AMSRUS
AMSRUS

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