Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении автобуса с фурой на M1

Сентябрь 05 11:09 2018

Микроавтобус Iveсo столкнулся с фурой в Можайском районе Московской области

По предварительным данным, одна женщина погибла, еще 10 человек пострадали. Как стало известно источнику, авария произошла в ночь на среду на 137 километре трассы М1 Беларусь. Сигнал о происшествии поступил около 3.10.

Предполагается, что грузовик остановился на обочине из-за поломки. При этом часть фуры осталась на проезжей части. Водитель грузовика не выставил никаких знаков, которые бы позволили другим участникам дорожного движения заметить фуру.

В темноте водитель микроавтобуса въехал в нее. 10 пострадавших были госпитализированы в центральную районную больницу Можайска. В настоящее время специалисты продолжают выяснять обстоятельства и причины произошедшего.

 

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AMSRUS
AMSRUS

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