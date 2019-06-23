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Умельцы превратили УАЗ в культиватор
Июнь 23
19:03
2019
by AMSRUS
Канал Гараж 54 превратил обычную «буханку» в мрачного вида агрегат, колеса которого усеяны лезвиями. Разумеется, исключительно в мирных целях!
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На тему:
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Article "tagged" as:
Буханка
тюнинг
УАЗ
Категории:
Новости
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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