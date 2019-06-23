Умельцы превратили УАЗ в культиватор

Умельцы превратили УАЗ в культиватор
Июнь 23 19:03 2019

Канал Гараж 54 превратил обычную «буханку» в мрачного вида агрегат, колеса которого усеяны лезвиями. Разумеется, исключительно в мирных целях!

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AMSRUS
AMSRUS

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