Audi R8 может стать электромобилем

Audi R8 может стать электромобилем
Сентябрь 05 22:04 2018

Компания Audi может превратить новое поколение спорткара R8 в электромобиль.

По информации Коммерсантъ, немецкий автопроизводитель рассматривает возможность сделать серийную версию концептуального шутинг-брейк Audi PB18 e-tron в качестве третьего поколения спорткара. При этом модель откажется от версии с бензиновым двигателем и станет полноценным электромобилем.

Электрическая Audi R8 сохранит полный привод, а мощность силовой установки модели составит порядка 1000 л.с. Учитывая новый тип мотора, модель переименуют в Audi R8 e-tron — так назывался концепт-кар на базе первого поколения Audi R8 и ограниченная версия электромобилей на основе второго поколения купе.

Ожидается, что серийный Audi R8 e-tron появится не ранее 2022 года.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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