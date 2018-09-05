Audi R8 может стать электромобилем

Компания Audi может превратить новое поколение спорткара R8 в электромобиль.

По информации Коммерсантъ, немецкий автопроизводитель рассматривает возможность сделать серийную версию концептуального шутинг-брейк Audi PB18 e-tron в качестве третьего поколения спорткара. При этом модель откажется от версии с бензиновым двигателем и станет полноценным электромобилем.

Электрическая Audi R8 сохранит полный привод, а мощность силовой установки модели составит порядка 1000 л.с. Учитывая новый тип мотора, модель переименуют в Audi R8 e-tron — так назывался концепт-кар на базе первого поколения Audi R8 и ограниченная версия электромобилей на основе второго поколения купе.

Ожидается, что серийный Audi R8 e-tron появится не ранее 2022 года.