Команда КАМАЗ-мастер одержала первую победу в Монголии

Третий этап международного ралли-марафона “Шелковый путь-2019” по маршруту Улан-Удэ – Улан-Батор состоялся во вторник, 9 июля.

Никогда ранее ралли “Шелковый путь” не проходил по территории Монголии. Чтобы попасть в Улан-Батор, спортсменам пришлось выезжать из Улан-Удэ ранним утром. Долгий лиазон в 342 километра и прохождение российско-монгольской границы занял не мало времени.

Для действующих экипажей команды КАМАЗ-мастер приезд сюда – новый вызов и опыт. Приятным сюрпризом стали болельщики челнинской команды: уже на дорогах Монголии они встречали российские экипажи приветственными плакатами.

Монголия предстала перед спортсменами во всей красе: песчаные каменистые трассы вперемешку с гравийным покрытием, а также частые промоины и трещины на боевом спецучастке. Все то, что должно держать штурмана и пилота в напряжении на протяжении всего маршрута. К этому можно добавить холмистые местности, покрытые лесным массивом.

По словам пилотов, перед поездкой они общались со старшими товарищами и получили ценные знания относительно трасс, проложенных на родине Чингис-Хана.

Опасности добавляло и большое количество животных, пасущихся буквально в метрах от боевого трека: на территории страны числится более 48 миллионов голов скота. К чести мастерству экипажей КАМАЗ-мастер, они справились со всеми сложностями в незнакомых условиях. Главной же проблемой на 243-километровом отрезке стала пыль. Из-за отсутствия сильного ветра она поднималась высоко в воздух и не позволяла гонщикам разглядеть, что происходит у них впереди.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Антон Шибалов, экипаж № 303: “Основная сложность заключалась в пыли, когда не было ветра. А когда дул сильный ветер, то он был встречным. Километров 100 мы просидели за Мартином ван ден Бринком, было тяжело подобраться к нему, он мог нас не видеть. Когда он нас пропустил, мы быстро обогнали вторую машину МАЗа, после чего поехали достаточно быстро без всяких проблем”.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Андрей Каргинов, экипаж № 300: “Мы впервые в Монголии, здесь интересная трасса, убойная. Такая нужна, чтобы проверить технику. С самого начала было очень много пыли, это мешало. На десятом километре накатили МАЗ, 40 километров держались за ним, после чего смогли обогнать. Перед нами было много джипов и багги, просто к ним не подобраться. Слабый ветер практически не сдувал пыль, приходилось продираться, искать дорогу. Чувствую, что потеряли много времени на этом”.

Третий спортивный день – день, когда пора набирать обороты. К счастью, потерянное на этапе время не помешало экипажу Андрея Каргинова одержать первую для КАМАЗ-мастер победу в “Шелковом пути-2019”. Грузовик под номером 300 показал лучший результат дня – 2 часа 26 минут 10 секунд. Более того: действующий чемпион “Шелкового пути” показал второе время в абсолюте вслед за катарцем Нассером Аль-Аттией на внедорожнике!

“Могли проехать быстрее, если бы не потеряли время. Рады победе, наращиваем темп, потихоньку сокращаем отрыв от первого места. Начались другие трассы, к которым мы и автомобили более адаптированы”, – рассказал победитель этапа уже после объявления итоговых результатов дня.

Вторым по итогам монгольского этапа стал еще один экипаж КАМАЗ-мастер под управлением Антона Шибалова – 2 часа 28 минут 18 секунд. Айрат Мардеев показал четвертый результат (2 часа 32 минуты 15 секунд).

Выступающий на газодизельном КАМАЗе Сергей Куприянов (экипаж №305) пришел на финиш с восьмым временем. На скоростных трассах Монголии, где условия позволяют нажать на педаль газа до упора, его грузовик показал результат, позволивший подняться в генеральном зачете на одну строчку вверх. “Привыкали к Монголии, потому что мы здесь впервые. Такие дорожки интересные тут, опасные местами. Из-за этого проехали этап чуть медленнее, чем могли бы. Зато без происшествий”, – сказал Куприянов.

В общем зачете Андрей Каргинов более чем вдвое сократил отставание от Сергея Вязовича из “МАЗ-СПОРТавто”, приблизился к первой строчке и Антон Шибалов. Айрат Мардеев сохранил за собой пятую позицию.

Айрат Мардеев, пилот команды КАМАЗ-мастер (экипаж № 302): “Сегодня этап повеселее и побыстрее. Очень много достаточно серьезного бездорожья, много оврагов, камней -рабочий спецучасток. В самом начале подъехали к Антону Шибалову и к Мартену ван ден Бринку, увидели, что Антон его догнал, ну а мы Антона соответственно. Ехали втроем, на одном участке ребята удачно объехали джип, а мы в этот джип уперлись и смогли обогнать его только где-то через 25 километров, он долго не пропускал нас. Гонщики понимают, что от грузовиков остается очень много пыли”.

Четвертый этап пройдет по круговому маршруту Улан-Батор – Улан-Батор в среду. Общая длина составит 477 километров, из которых 470 километров пройдут в спортивном режиме.

Грузовой зачет. Результаты 3-го этапа

Pos. Name Make Time Gap

A. Karginov, Kamaz: 02:26:10, 00:00:00 A. Shibalov, Kamaz: 02:28:18, 00:02:08 S. Viazovich, MAZ: 02:29:51, 00:03:41 A. Mardeev, Kamaz: 02:32:15,00:06:05 M. Van den, Brink Renault: 02:33:34, 00:07:24 A. Vasilevski, MAZ: 02:40:08, 00:13:58 A. Vishneuski, MAZ: 02:40:47, 00:14:37 S. Kuprianov, Kamaz: 02:43:08, 00:16:58 T. Sugawara, Hino: 02:49:40, 00:23:30 P. Garrouste, Iveco: 02:54:15, 00:28:05

Генеральный зачет

Pos. Name Make Time Gap