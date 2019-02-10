Ferrari показала эксклюзивные баркетты Monza SP1 и SP2

Компания Ferrari опубликовала ролик, в котором показаны эксклюзивные спорткары Monza SP1 и SP2, выпущенные ограниченным тиражом

Баркетты Monza SP1 и SP2 итальянский производитель представил в сентябре прошлого года на закрытом мероприятии для постоянных клиентов. Автомобили построены на базе 812 Superfast, а их дизайн выполнен в стиле гоночных Ferrari образца 1950 годов.

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Спорткары оснащаются двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,5 литра, выдающим 810 лошадиных сил. С нуля до «сотни» SP1 и SP2 разгоняются за 2,9 секунды, а до 200 километров в час за 7,9 секунды. Максимальная скорость 340 километров в час.

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Как сообщает автор, в общей сложности «Феррари» выпустить 499 экземпляров SP1 и SP2. Стоимость каждого автомобиля – минимум 1,75 миллиона долларов.