Ferrari показала эксклюзивные баркетты Monza SP1 и SP2

Ferrari показала эксклюзивные баркетты Monza SP1 и SP2
Февраль 10 15:05 2019

Компания Ferrari опубликовала ролик, в котором показаны эксклюзивные спорткары Monza SP1 и SP2, выпущенные ограниченным тиражом

Баркетты Monza SP1 и SP2 итальянский производитель представил в сентябре прошлого года на закрытом мероприятии для постоянных клиентов. Автомобили построены на базе 812 Superfast, а их дизайн выполнен в стиле гоночных Ferrari образца 1950 годов.

Спорткары оснащаются двенадцатицилиндровым двигателем объемом 6,5 литра, выдающим 810 лошадиных сил. С нуля до «сотни» SP1 и SP2 разгоняются за 2,9 секунды, а до 200 километров в час за 7,9 секунды. Максимальная скорость 340 километров в час.

Как сообщает автор, в общей сложности «Феррари» выпустить 499 экземпляров SP1 и SP2. Стоимость каждого автомобиля – минимум 1,75 миллиона долларов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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