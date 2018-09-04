Renault выведет с российского рынка Logan и Sandero

Renault выведет с российского рынка Logan и Sandero
Сентябрь 04 16:04 2018

Компания Renault прекратит продажи перелицованных моделей дочерней компании Dacia под своим брендом в России и Бразилии. Об этом пишет Automotive News.

Таким образом компания стремится продавать более дорогие автомобили в нашей стране. Это значит, что с рынка в ближайшее время постепенно уйдут популярные бюджетники Logan и Sandero.

Об этом же говорит и главный дизайнер марки Лоренс ван ден Акер. По его словам, Renault постепенно будет отказываться от подобной практики.

Ван ден Акер заявил, что с российского рынка «Логан» и «Сандеро» будут выведены лишь после того, как модели получат обновления в Европе. Конкретные сроки он назвать отказался. В Европе же эти модели по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.

Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер

Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер

Единственным исключением должен стать бестселлер Duster — он останется на ключевом для компании рынке.

В качестве косвенного подтверждения своим словам компания представила новый кроссовер Arkana, построенный на модернизированной платформе В0, используемой на Kaptur российского производства.

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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Сентябрь 04, 16:15 #1 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    Не умный шаг

  2. Mikhail Bogolepov
    Сентябрь 04, 16:24 #2 Mikhail Bogolepov

    Жыгули форева?

  3. Сергей Фирстов
    Сентябрь 04, 21:19 #3 Сергей Фирстов

    Странно!

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