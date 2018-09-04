Renault выведет с российского рынка Logan и Sandero

Таким образом компания стремится продавать более дорогие автомобили в нашей стране. Это значит, что с рынка в ближайшее время постепенно уйдут популярные бюджетники Logan и Sandero.
Об этом же говорит и главный дизайнер марки Лоренс ван ден Акер. По его словам, Renault постепенно будет отказываться от подобной практики.
Ван ден Акер заявил, что с российского рынка «Логан» и «Сандеро» будут выведены лишь после того, как модели получат обновления в Европе. Конкретные сроки он назвать отказался. В Европе же эти модели по-прежнему будут реализовываться под брендом Dacia.
Главный дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер
Единственным исключением должен стать бестселлер Duster — он останется на ключевом для компании рынке.
В качестве косвенного подтверждения своим словам компания представила новый кроссовер Arkana, построенный на модернизированной платформе В0, используемой на Kaptur российского производства.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
Не умный шаг
у Равона проблемы с поставками, которые пока решить не могут.
Жыгули форева?
Странно!
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