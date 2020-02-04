Новый УАЗ СГР Экспедиция

Компания УАЗ анонсирует старт продаж официальной заводской версии СГР в исполнении Экспедиция с дополнительным внедорожным оснащением

Вне времени, вне дорог! Новая модель Экспедиция – это квинтэссенция многолетних традиций и опыта, предложение для тех, кто ценит в автомобиле надежность, неприхотливость, функциональность и подготовленность к серьезному оффроуду. Тщательно проанализировав потребности наших клиентов, мы рады предложить по-настоящему необходимое внедорожное оборудование, установленное в заводских условиях и не требующее дополнительных затрат для регистрации в органах ГИБДД.

Созданная на базе семиместной комплектации «Комби», специальная серия классического УАЗ СГР оснащается рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, 5-ступенчатой МКПП, подключаемым полным приводом и мостами «Спайсер» с блокировкой заднего дифференциала.

Внедорожный потенциал раскрывают силовые бамперы с буксировочными петлями, задний – с кронштейном под запасное колесо и тягово-сцепным устройством. Такое решение предоставляет возможность применения реечного домкрата, а также упрощает эксплуатацию и облегчает доступ к предустановленной на заводе электрической лебедке. Экспедиционный багажник с широкими опорами и удобной лестницей решает вопрос транспортировки массивной крупногабаритной поклажи, обеспечивая равномерное распределение нагрузки. Высокие «стенки» по периметру отлично подходят для крепления лопаты, домкрата или установки роллеты.

Трубчатая защита предохраняет рулевые тяги от механических воздействий, равно как от грязи, воды и пыли. Шины BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16 на стальных дисках черного цвета позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье, эффективно работая на слабых грунтах в стравленном состоянии. Все элементы скрупулезно проработаны собственным научно-техническим центром УАЗ и сертифицированы.

Эстетику специальной версии подчеркивает белая контрастная прострочка сидений с тканевой водоотталкивающей обивкой. Базовый вариант оснащения подразумевает наличие функции подогрева передних кресел и пакета «Комфорт». В последний входят наружные дверные ручки новой формы, единый для замка зажигания и дверей ключ, раздвижные салонные форточки и открываемый изнутри при блокировке замок двери задка. Автомобиль доступен исключительно в оранжевом или защитном цвете кузова.

Стартовая цена УАЗ СГР Экспедиция составляет 974 900 руб.