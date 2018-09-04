По маршруту № 73 «ВДНХ» — 6-й микрорайон Бибирева» запустили 10 электробусов

Электробусы перевезли более 2 тыс. человек за три дня работы на московских улицах.

Корреспондент ТАСС отправился в понедельник в поездку по маршруту № 73, где узнал, какие впечатления получили пассажиры и водитель от нового вида транспорта.

«Пассажирами московских электробусов стали уже больше 2 тыс. человек. Новый транспорт проехал около 500 км», — сказал ТАСС представитель пресс-службы Мосгортранса.

Электробусы начали перевозить пассажиров в Москве 1 сентября по маршруту троллейбуса № 73 «ВДНХ» — 6-й микрорайон Бибирева», и пока не все горожане успели оценить его работу.