Только в августе 18 брендов подняли цены на автомобили

Только в августе 18 брендов подняли цены на автомобили
Сентябрь 03 18:09 2018

18 брендов изменили цены на автомобили во второй половине августа

Аналитическое агентство «Автостат» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине августа цены на автомобили изменились у 18 из них.

Увеличение цены на авто

Так, компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 – 55 тыс. рублей, а также назвала стоимость эксклюзивной комплектации нового кроссовера Santa Fe – Black and Braun.

На сумму от 12 до 35 тыс. рублей подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. рублей.

Примеру Mazda последовала и компания Subaru – все автомобили этой марки во всех своих комплектациях подорожали на 19 – 70 тыс. рублей. Еще один японский автопроизводитель – Toyota – обновил ценники у внедорожника Land Cruiser, прибавив к ним 33 – 65 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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