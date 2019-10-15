Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

Эту информацию подтвердили в мэрии Абакана. Глава республики Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу трагической гибели Николая Булакина.
«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — сказал Коновалов, которого цитирует пресс-служба правительства региона.
Николай Булакин стал главой администрации Абакана в 1995 году, несколько раз переизбирался. В октябре прошлого года господин Булакин сообщил, что отказался от предложения занять пост врио губернатора Хакасии.
Фото: ИА “Хакасия-информ”
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