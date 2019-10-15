Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
Октябрь 15 12:11 2019

Мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб сегодня в автокатастрофе вблизи Минусинска, сообщает «Коммерсантъ»

Эту информацию  подтвердили в мэрии Абакана. Глава республики Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу трагической гибели Николая Булакина.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — сказал Коновалов, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Николай Булакин стал главой администрации Абакана в 1995 году, несколько раз переизбирался. В октябре прошлого года господин Булакин сообщил, что отказался от предложения занять пост врио губернатора Хакасии.

Мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин

Фото: ИА “Хакасия-информ”

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AMSRUS
AMSRUS

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