Мэр Абакана погиб в автокатастрофе

Мэр Абакана (Хакасия) Николай Булакин погиб сегодня в автокатастрофе вблизи Минусинска, сообщает «Коммерсантъ»

Эту информацию подтвердили в мэрии Абакана. Глава республики Валентин Коновалов выразил соболезнования по поводу трагической гибели Николая Булакина.

«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина. Мужества и сил родным и близким», — сказал Коновалов, которого цитирует пресс-служба правительства региона.

Николай Булакин стал главой администрации Абакана в 1995 году, несколько раз переизбирался. В октябре прошлого года господин Булакин сообщил, что отказался от предложения занять пост врио губернатора Хакасии.