Две новых модели спальных автобусов от MG Group –

В августе в индийском городе Бангалор отгремел крупнейший в регионе международный салон автобусов Busworld India 2018

Среди многочисленных новинок выделим необычные для нашего региона, спальные автобусы, которые в Индии широко распространены. Одной из сенсация выставки Busworld India 2018 стал дебют сразу двух спальных автобусов от крупнейшего индийского производителя MG Group. Всего премьер на стенде было три – это автобусы Glider, Gliderz и Dreamz. И все они построены на шасси Bharatbenz (совместное предприятие с Daimler AG) сообщает портал Автоцентр.

Модель Glider представляет собой 12-метровый туристический автобус с привычными креслами – всего 43 места. Для комфорта пассажиров – кондиционер, индивидуальніе лампы для чтения и USB-разъемы. Водитель оценит регулируемый в двух плоскостях руль. Машину приводит в движение 6,37-литровый турбодизель мощностью 231 л.с. (850 Нм), работающий с механической, 6-ступенчатой коробкой передач. Здесь стоит пневмоподвеска колес.

А вот следующая модель – Gliderz – тоже 12-метровая, но уже со спальными местами. Вместо привычных кресел в салоне здесь стоят продольно вдоль окон три десятка спальных полок, размещенных в два этажа. Машина оснащена таким же силовым агрегатом, что и вышеупомянутая модель. Из особенностей комплектации отметим LED освещение салона, USB-разъемы, кондиционер, камеру заднего вида с большим дисплеем на приборной панели.

И, наконец, третья модель – Dreamz – венчает спальные автобусы марки MG. Она имеет длину ни много ни мало 14,95 м, потому в салон поместились 40 кроватей. Автобус-гигант построен на трехосном шасси (6х2) Bharatbenz и укомплектован 6-цилиндровым турбодизелем OM457 мощностью 402 л.с. (1900 Нм). Задняя ось сделана подруливающей, тормоза дисковые. Применяется пневмоподвеска Electronic Controlled Air Suspension (ECAS), что улучшает управляемость и повышает плавность хода. Машина в базе комплектуется системами ABS и ESP. Автобус укомплектован кондиционером, USB-разъемами, камерами видеонаблюдения и молотками для разбития стекол в случае аварии.

На Busworld India 2018 также отпраздновал свой 60-летний юбилей старейший производитель автобусов в Индии – компания Prakash. По случаю такого праздника она представила новую туристическую модель Capella – 12-метровый автобус на 30 спальных полко-мест.