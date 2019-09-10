«В моторах-чистый рок» – Лимитированная серия Creta

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет о старте продаж лимитированной серии самого популярного кроссовера на российском рынке Hyundai Creta Rock Edition, а также модели Hyundai Creta 2020 модельного года

Creta Rock Edition построена на базе максимально оснащенной комплектации Style с 2.0-литровым бензиновым мотором мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Впервые Creta в топовой комплектации будет оснащаться не только полным, но и передним приводом.

Боковые зеркала, решетка радиатора, рейлинги, накладки на задний и передний бамперы этих автомобилей выполнены в цвете «черный глянец». Новый двуцветный дизайн получили также 17-дюймовые легкосплавные диски модели. Отделка сидений салона выполнена из искусственной кожи коричневого цвета, этот же цвет имеет передняя панель и вставки передних дверей. Автомобили лимитированной серии оснащены мультимедиа системой с Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису», а также имеют специальную эмблему «Rock» на кузове.

Кроме того, Hyundai Creta Rock Edition оснащена полным набором зимних опций: подогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Стоимость Hyundai Creta Rock Edition с передним приводом предлагается за 1 405 000 рублей, с полным приводом – за 1 485 000 рублей. Ее также можно приобрести в рамках финансовых программ СТАРТ или СТАРТ ПЛЮС. Тираж лимитированной серии — три тысячи автомобилей, продажи продлятся до февраля 2020 года в официальных дилерских центрах Hyundai на всей территории России.

Изменения в Hyundai Creta 2020 модельного года коснулись состава ее комплектаций. Так, в Comfort были добавлены электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, в Travel – круиз-контроль, камера заднего вида и аудиосистема с 5″ экраном (радио/MP3) и 6 динамиками. В пакет дополнительных опций Winter для комплектации Active был добавлен электроподогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Цены на Hyundai Creta 2020 модельного года стартуют с 957 000 за комплектацию Start (1.6 – литровый двигатель с 123 л.с., передним приводом и 6-ступенчатой механической трансмиссией). Автомобиль с аналогичными характеристиками в комплектации Active будет стоить 1 013 000 рублей, а с полным приводом и 121 л.с под капотом – 1 093 000 рублей. В комплектации Comfort можно приобрести Hyundai Creta не только с 1,6-литровым двигателем (полный привод с механической коробкой передач за 1 185 000 рублей и передний привод с автоматической – за 1 155 000 рублей), но и с 2-литровым двигателем и передним приводом за 1 215 000 рублей. Наибольшее количество вариантов представлено в комплектации Travel. Автомобиль с механической трансмиссией и передним приводом обойдется покупателю в 1 170 000 рублей, автоматическая коробка добавит к нему 50 000. Полный привод с «автоматом» будет стоить 1 300 000 рублей. Цена Creta c 2-литровый двигателем, автоматической коробкой передач составит 1 280 000 рублей, а полным приводом – 1 360 000 рублей.

Creta с момента своего появления на российском рынке в 2016 году сохраняет лидерские позиции по продажам во всем сегменте SUV в России и ценится потребителями за высокие показатели безопасности. В августе 2019 года было реализовано 5 522 автомобиля этой модели, что составило прирост 4,7% к показателю аналогичного периода прошлого года.