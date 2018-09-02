Ганста-стайл: Tesla Model S обзавелась аэродинамическим обвесом

Ганста-стайл: Tesla Model S обзавелась аэродинамическим обвесом
Сентябрь 02 19:08 2018

Немецкое тюнинг-ателье подготовило набор аэродинамических кузовных элементов для премиального американского электромобиля

Набор, разработанный специалистами фирмы Prior Design для Tesla Model S, получил название PD-S1000 Aerodynamic-Kit. В его состав входят: передний бампер со спойлером, боковые юбки, задний бампер с диффузором и задний спойлер на крышке багажника.

В демо-видео от тюнера, внешность автомобиля доработана еще за счет матовой голубой пленки и кованных 21-дюймовых облегченных колес PD5Forged с десятиспицевым дизайном. Автомобиль также оснастили регулируемой подвеской H&R.

О других технических апгрейдах ничего не сообщается, хотя, они Model S и ни к чему. Напомним, электрокар приводится в движение силовой установкой из двух электромоторов, развивающих 773 л.с. мощности и 967 Нм крутящего момента.

В такой конфигурации электромобиль способен разгонятся с нуля до первой «сотни» за 2,6 секунды (чего не могут даже, кстати, многие суперкары) и до максимальной скорости 250 км/ч.

Отметим, в прошлом году на европейском рынке было реализовано 16 026 единиц Tesla Model S, а в Соединенных Штатах объем продаж составил 27 060 штук, так что, клиенты на тюнинг у Prior Design должны быть обязательно, пишет источник.

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Model SPD-S1000 Aerodynamic-KitPrior DesignTesla
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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