Ford обнародовал цены на новый Explorer 34

Ford объявляет цены на обновленный Explorer для российского рынка.

Максимальная рекомендованная розничная цена на 7-местный внедорожник с обновленным экстерьером и улучшенными потребительскими свойствами снизилась и стартует от 2 699 000 рублей* (2 599 000 рублей с учетом бонуса за трейд-ин/утилизацию).

За эти деньги покупатель получит легендарный полноприводный автомобиль с проверенным мощным атмосферным двигателем V6 объемом 3,5 л (249 л.с.), 6-ступенчатой АКП, интеллектуальной системой полного привода, богатым набором оборудования и всесторонней подготовкой для российских условий. Выпускаемый в России Ford Explorer отличается улучшенной шумоизоляцией и антикоррозийной защитой с 12-летней гарантией от сквозной коррозии, а также расширенным пакетом зимних опций (подогрев лобового стекла, руля, зеркал, форсунок стеклоомывателя и задних сидений, дистанционный запуск двигателя), навигационной системой на русском языке, наличием камер переднего и заднего вида с омывателями. Двигатели Ford Explorer российского производства адаптированы под использование 92-го бензина.

Просторный салон, даже с 7 пассажирами предоставляющий достаточно места для багажа, оснащен удобным электроприводом складывания задних сидений, а также многочисленным оборудованием, обеспечивающими комфорт в поездках на любые расстояния. Оснащение Ford Explorer может включать такие премиальные опции, как мультиконтурные сиденья с массажем и вентиляцией, панорамную крышу, аудиосистему систему Sony класса Hi-Fi мощностью 390 Вт с 12 динамиками.

Базовая версия XLT уже включает 7-местный кожаный салон с подогревом и электрорегулировкой передних сидений в 10 направлениях, электрообогрев лобового стекла, камеру заднего вида, оснащенную омывателем, а также светодиодные передние и противотуманные фары. Аудиосистема с 9 динамиками и современная мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, системой голосового управления на русском языке, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto предлагают широкие возможности для развлечения на борту автомобиля. Передовая система интеллектуального полного привода Terrain Management 4WD System™ с 5 режимами работы трансмиссии позволяет выбирать оптимальные настройки в зависимости от вида дорожного покрытия.

Цена на версию Limited стартует от 2 942 000 рублей (2 842 000 рублей с учетом бонуса за трейд-ин/утилизацию) Оснащение внедорожника в этой комплектации дополняется 20-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, памятью регулировок и перфорированной отделкой передних сидений с функцией вентиляции, электрообогревом рулевого колеса и 2-го ряда сидений, электроприводом складывания 3-го ряда сидений и широкоугольной фронтальной камерой с омывателем. Премиальная аудиосистема Sony с 12 динамиками, включая сабвуфер, обеспечивает превосходное качество звучания, а встроенная навигационная система на русском языке помогает проложить оптимальный маршрут. Дверь багажника на такой версии снабжена электроприводом и открывается без помощи рук, а двигатель можно запустить дистанционно с брелока.

Топовая версия Limited Plus с ценой от 3 142 000 рублей (3 042 000 рублей с учетом бонуса за трейд-ин/утилизацию) помимо перечисленного набора оборудования оснащается панорамной крышей с люком и интеллектуальными системами помощи водителю – адаптивным круиз-контролем, системой активной помощи при параллельной и перпендикулярной парковке, системой слежения за разметкой и удержания автомобиля в полосе движения, системой мониторинга «слепых» зон BLIS. Передние мультиконтурные кресла в Ford Explorer Limited Plus снабжены функцией массажа, а включение стеклоочистителей и переключение с ближнего света на дальний осуществляется автоматически благодаря сенсорам.

Ford Explorer пользуется растущим спросом в России. По динамике роста продаж в 2017-м Explorer стал лидером среди официально реализуемых в РФ моделей Ford: по сравнению с 2016-м было продано на 62% больше внедорожников. Эта тенденция сохранилась в текущем году – в феврале рост продаж по сравнению с февралем 2017-го года составил 138%.

Улучшения нового Ford Explorer призваны дополнительно повысить интерес к модели за счет более эффектного внешнего вида, улучшенной шумоизоляции, появления дополнительного оборудования. В экстерьере появилось больше хромированных элементов, благодаря которым внедорожник приобрел черты роскошного автомобиля. Самой яркой деталью обновленного Ford Explorer стала хромированная решетка радиатора с новым рисунком. Расположенные по бокам бампера светодиодные противотуманные фары приобрели более современную форму, а компактные размеры и расположение высоко над землей обеспечивают их чистоту и сохранность во время езды по проселочным дорогам.

Для обновленного Ford Explorer также предусмотрен новый ключ-брелок с увеличенной дальностью действия передатчика: теперь автомобиль можно заводить с помощью интеллектуальной системы дистанционного запуска Ford Remote Start на расстоянии до 100 метров. В салоне рядом с зеркалом заднего вида появился дополнительный разъем USB для подключения устанавливаемых у лобового стекла гаджетов. Это нововведение было разработано инженерами Ford Sollers специально для российского рынка, где многие водители пользуются видеорегистраторами.