HAVAL объявил цены на новый купе-кроссовер HAVAL F7x

НAVAL объявляет о старте продаж интеллектуального кроссовера HAVAL F7x российской сборки в новом спортивном кузове купе и раскрывает цены на все доступные комплектации в официальных дилерских центрах HAVAL

7 ноября в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре состоялся торжественный прием журнала «Большой спорт» – информационного партнера бренда HAVAL, приуроченный к официальному старту продаж на российском рынке ожидаемой новинки – интеллектуального пятидверного кроссовера HAVAL F7x в спортивном кузове купе. Кроссовер HAVAL F7x доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium по следующим ценам:

Версия Цена, руб. С двигателем 2,0T Haval F7х 2,0T 2WD Comfort 1 549,000 Haval F7х 2,0T 2WD Elite 1 619 000 Haval F7х 2,0T 2WD Premium 1 739 000 Haval F7х 2,0T 4WD Comfort 1 629 000 Haval F7х 2,0T 4WD Elite 1 699 000 Haval F7х 2,0T 4WD Premium 1 819 000

Главной привлекательной особенностью представленной модели стал динамичный спортивный вид кузова и уникальный дизайн интерьера с яркими спортивными акцентами. Все комплектации новинки российской сборки доступны в 4 стильных цветах: белый «млечный путь», черный «глубокий космос», серый «лунные блики» и синий «аквамарин». Не менее важны для ценителей технологичных автомобилей широкие мультимедийные возможности F7x, такие как 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления мультимедийной системой, опционально доступные уже в базовой комплектации по цене 20 000 рублей. Головное устройство мультимедийной системы имеет сенсорный дисплей с диагональю 9 дюймов, поддерживает технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto.

«С радостью сообщаю, что мы предлагаем купе-кроссовер HAVAL F7x по той же цене, что и F7, с тем же уровнем оснащения. А также мы подготовили специальные условия на приобретение новой модели в trade-in или в кредит по программе HAVAL Finance, – рассказывает исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, – «для автомобилей HAVAL F7x с двигателем 2.0T, коробкой передач 7 DCT и полным приводом предусмотрены интеллектуальные системы выбора режима движения Terrain Response, благодаря которым водитель может выбирать один из 6 режимов движения в зависимости от характера поездки и погодных условий. Также новый Haval F7x обладает множеством интеллектуальных систем безопасности, таких как HHC, HDC, ESP, ACC и FCW, а также 6 подушек безопасности в автомобиле».

Более подробная информация о новой модели HAVAL F7x