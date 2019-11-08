HAVAL объявил цены на новый купе-кроссовер HAVAL F7x

HAVAL объявил цены на новый купе-кроссовер HAVAL F7x
Ноябрь 08 12:49 2019

НAVAL объявляет о старте продаж интеллектуального кроссовера HAVAL F7x российской сборки в новом спортивном кузове купе и раскрывает цены на все доступные комплектации в официальных дилерских центрах HAVAL

7 ноября в концертном зале «Мир» на Цветном бульваре состоялся торжественный прием журнала «Большой спорт» – информационного партнера бренда HAVAL, приуроченный к официальному старту продаж на российском рынке ожидаемой новинки – интеллектуального пятидверного кроссовера HAVAL F7x в спортивном кузове купе. Кроссовер HAVAL F7x доступен в комплектациях Comfort, Elite и Premium по следующим ценам:

ВерсияЦена, руб.
С двигателем 2,0T
Haval F7х 2,0T 2WD Comfort1 549,000
Haval F7х 2,0T 2WD Elite1 619 000
Haval F7х 2,0T 2WD Premium1 739 000
Haval F7х 2,0T 4WD Comfort1 629 000
Haval F7х 2,0T 4WD Elite1 699 000
Haval F7х 2,0T 4WD Premium1 819 000

Главной привлекательной особенностью представленной модели стал динамичный спортивный вид кузова и уникальный дизайн интерьера с яркими спортивными акцентами. Все комплектации новинки российской сборки доступны в 4 стильных цветах: белый «млечный путь», черный «глубокий космос», серый «лунные блики» и синий «аквамарин». Не менее важны для ценителей технологичных автомобилей широкие мультимедийные возможности F7x, такие как 7-дюймовая цифровая панель приборов и контроллер управления мультимедийной системой, опционально доступные уже в базовой комплектации по цене 20 000 рублей. Головное устройство мультимедийной системы имеет сенсорный дисплей с диагональю 9 дюймов, поддерживает технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto.

«С радостью сообщаю, что мы предлагаем купе-кроссовер HAVAL F7x по той же цене, что и F7, с тем же уровнем оснащения. А также мы подготовили специальные условия на  приобретение новой модели в trade-in или в кредит по программе HAVAL Finance, – рассказывает исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего, – «для автомобилей HAVAL F7x с двигателем 2.0T, коробкой передач 7 DCT и полным приводом предусмотрены интеллектуальные системы выбора режима движения Terrain Response, благодаря которым водитель может выбирать один из 6 режимов движения в зависимости от характера поездки и погодных условий. Также новый Haval F7x обладает множеством интеллектуальных систем безопасности, таких как HHC, HDC, ESP, ACC и FCW, а также 6 подушек безопасности в автомобиле».

Более подробная информация о новой модели HAVAL F7x

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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