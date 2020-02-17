Депутат порекомендовал ГИБДД поспешить с фиксацией экоклассов

Депутат-единоросс предложил ГИБДД ускорить присвоение транспорту в РФ экологических классов. Это поможет начать вводить запреты на движение неэкологичной техники – Quto

Предложение ускорить присвоение автомобилям в базе ГИБДД экологических классов поступило начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову от депутата Михаила Старшинова. Копия обращения оказалась в распоряжении “Известий”. Депутат считает, что все автомобили без экокласса в базе по умолчанию должны считаться транспортными средствами с высоким уровнем вредных выбросов.

“В мой адрес поступает информация о том, что при совершении регистрационных действий сотрудники ГИБДД должным образом не фиксируют сведения об экологическом классе ТС. По этой причине более чем у половины зарегистрированных в РФ транспортных средств отсутствуют сведения об экологическом классе”, – прокомментировал ситуацию Старшинов.

В обозримом будущем в России начнут появляться зоны с запретом для движения транспорта с высоким уровнем выброса вредных веществ (классы “Евро-0”, “Евро-1” и “Евро-2”). С июля 2019 года в ПДД ввели соответствующие знаки. Ожидается, что совсем скоро машины классов “Евро 0” и “Евро 1” не смогут въезжать в пределы московской и петербургской кольцевых трасс.