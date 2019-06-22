В рамках стратегии Porsche Heritage Design по-новому интерпретировали классические элементы дизайна

Porsche Exclusive Manufaktur совместно с дизайнерским подразделением Style Porsche работают над неординарной концепцией.

В рамках стратегии Heritage Design партнеры по-новому интерпретируют эксклюзивные модели 911 с легендарными классическими элементами дизайна автомобилей Porsche 50-х – 80-х годов. Эти специальные модели, оснащенные самой современной техникой, представляют собой особенную категорию Lifestyle, которая в рамках продуктовой стратегии Porsche характеризуется исключительной эмоциональностью и тесной связью с историей.

Первое впечатление о дизайне этих Lifestyle-автомобилей дает 911 Speedster с пакетом Heritage Design, представленный компанией Porsche на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля этого года. Начиная со следующего года последуют другие специальные модели, которые будут выпускаться через определенные промежутки времени ограниченным тиражом. Отдельные элементы из соответствующих десятилетий будут предлагаться в виде пакетов Heritage Design для моделей 911.

«Для нас очень важно перенести ценности бренда в будущее. Модели Heritage Design – это дополнение к современным и будущим гибридным и электромобилям, для которых на первом месте стоят инновации», – говорит Борис Апенбринк, руководитель автомобильного подразделения Porsche Exclusive Manufaktur. «Компания Porsche с самого начала стремилась задавать тон в области дизайна – автомобили из разных эпох сегодня являются иконами стиля. Мы возвращаем эти культовые образы и таким образом доказываем, что компания Porsche останется верна своим корням даже в эпоху электрификации», – подчеркивает Иво ван Хультен, руководитель подразделения дизайна интерьера в Style Porsche.

В моделях Heritage Design первостепенное значение имеют специальные цвета и материалы. Наряду с особыми лакокрасочными покрытиями и декоративными наклейками они подчеркивают традиционный классический дизайн специальных моделей. «Старые окрасочные и комплектовочные карты, музейные автомобили, элементы дизайна из соответствующих эпох – во всем этом мы черпаем вдохновение и пытаемся по-новому интерпретировать язык дизайна прошлых лет», – поясняет ван Хультен. При этом большую роль играют ткани для отделки интерьера. Такие стилистически доминантные элементы, как рубчик, клетка пепита, клетчатый принт Pasha или тартан (шотландка), заново переосмысливаются, всесторонне тестируются и производятся для специальных моделей с использованием самых современных материалов.