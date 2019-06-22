В рамках стратегии Porsche Heritage Design по-новому интерпретировали классические элементы дизайна

В рамках стратегии Heritage Design партнеры по-новому интерпретируют эксклюзивные модели 911 с легендарными классическими элементами дизайна автомобилей Porsche 50-х – 80-х годов. Эти специальные модели, оснащенные самой современной техникой, представляют собой особенную категорию Lifestyle, которая в рамках продуктовой стратегии Porsche характеризуется исключительной эмоциональностью и тесной связью с историей.
Первое впечатление о дизайне этих Lifestyle-автомобилей дает 911 Speedster с пакетом Heritage Design, представленный компанией Porsche на автосалоне в Нью-Йорке в середине апреля этого года. Начиная со следующего года последуют другие специальные модели, которые будут выпускаться через определенные промежутки времени ограниченным тиражом. Отдельные элементы из соответствующих десятилетий будут предлагаться в виде пакетов Heritage Design для моделей 911.
«Для нас очень важно перенести ценности бренда в будущее. Модели Heritage Design – это дополнение к современным и будущим гибридным и электромобилям, для которых на первом месте стоят инновации», – говорит Борис Апенбринк, руководитель автомобильного подразделения Porsche Exclusive Manufaktur. «Компания Porsche с самого начала стремилась задавать тон в области дизайна – автомобили из разных эпох сегодня являются иконами стиля. Мы возвращаем эти культовые образы и таким образом доказываем, что компания Porsche останется верна своим корням даже в эпоху электрификации», – подчеркивает Иво ван Хультен, руководитель подразделения дизайна интерьера в Style Porsche.
В моделях Heritage Design первостепенное значение имеют специальные цвета и материалы. Наряду с особыми лакокрасочными покрытиями и декоративными наклейками они подчеркивают традиционный классический дизайн специальных моделей. «Старые окрасочные и комплектовочные карты, музейные автомобили, элементы дизайна из соответствующих эпох – во всем этом мы черпаем вдохновение и пытаемся по-новому интерпретировать язык дизайна прошлых лет», – поясняет ван Хультен. При этом большую роль играют ткани для отделки интерьера. Такие стилистически доминантные элементы, как рубчик, клетка пепита, клетчатый принт Pasha или тартан (шотландка), заново переосмысливаются, всесторонне тестируются и производятся для специальных моделей с использованием самых современных материалов.
«Индивидуальные воспоминания, которые оживают благодаря определенным цветам, текстурам или принтам – это тенденция, которую мы наблюдаем также в мире моды и в архитектуре интерьера, именно в этом состоит основная идея нашего проекта», – говорит ван Хультен. Пример единства противоположностей – традиций и инноваций – можно видеть в центре на передней крышке автомобиля: первая специальная модель, которая будет представлена в следующем году, получила традиционный герб Porsche 60-х годов.Эксклюзивно для владельцев автомобилей Heritage Design компания Porsche Design разрабатывает специальные хронометры. Соответствуя стилю профессора Фердинанда Александра Порше, дизайнера Porsche 911 и основателя Porsche Design, классический облик перенесен в современность. «Характерными для этой серии являются различные способы обработки титана и типичный для Porsche Design функционал хронографов. Вместе с особой интерпретацией принтов, таких как пепита или тартан, уникальная коллекция часов отдает дань уважения истории бренда», – отмечает Герхард Й. Новак, генеральный директор часового подразделения Porsche Design.
«Индивидуальные воспоминания, которые оживают благодаря определенным цветам, текстурам или принтам – это тенденция, которую мы наблюдаем также в мире моды и в архитектуре интерьера, именно в этом состоит основная идея нашего проекта», – говорит ван Хультен. Пример единства противоположностей – традиций и инноваций – можно видеть в центре на передней крышке автомобиля: первая специальная модель, которая будет представлена в следующем году, получила традиционный герб Porsche 60-х годов.
Эксклюзивно для владельцев автомобилей Heritage Design компания Porsche Design разрабатывает специальные хронометры. Соответствуя стилю профессора Фердинанда Александра Порше, дизайнера Porsche 911 и основателя Porsche Design, классический облик перенесен в современность. «Характерными для этой серии являются различные способы обработки титана и типичный для Porsche Design функционал хронографов. Вместе с особой интерпретацией принтов, таких как пепита или тартан, уникальная коллекция часов отдает дань уважения истории бренда», – отмечает Герхард Й. Новак, генеральный директор часового подразделения Porsche Design.
C 2014 года www.amsrus.ru