Бензин дорожает, а что с электричеством? 10

В Литве эпидемия на электрические авто.

Купить электрокар здесь можно на льготных условиях по доступной цене, парковка на нем бесплатная, а самое главное — и за заправку не надо платить — пишет За рулем. Евросоюз помог построить тут целую сеть электрических станций, которые сопровождают электромобиль во всех направлениях. Электричество — это еще и шаг к автономному движению, которое тоже становится реальностью. В Чехии, вы, наверное, не слышали, компания BMW строит завод автономных автомобилей. На фоне купленных на нашем рынке в этом году 28 единиц машин с нулевым выхлопом этот обзор покажется ненужным, но загляните в него, будущее совсем близко. И нам уже предлагают не так мало электромобилей. Подробнее можно прочитать по ссылке…