Бензин дорожает, а что с электричеством?
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Бензин дорожает, а что с электричеством?
Июль 03 13:05 2018

В Литве эпидемия на электрические авто.

Купить электрокар здесь можно на льготных условиях по доступной цене, парковка на нем бесплатная, а самое главное — и за заправку не надо платить — пишет За рулем. Евросоюз помог построить тут целую сеть электрических станций, которые сопровождают электромобиль во всех направлениях. Электричество — это еще и шаг к автономному движению, которое тоже становится реальностью. В Чехии, вы, наверное, не слышали, компания BMW строит завод автономных автомобилей. На фоне купленных на нашем рынке в этом году 28 единиц машин с нулевым выхлопом этот обзор покажется ненужным, но загляните в него, будущее совсем близко. И нам уже предлагают не так мало электромобилей. Подробнее можно прочитать по ссылке…

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бензинэлектромобили
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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