Suzuki Jimny нового поколения рассекретили неделю назад
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Suzuki Jimny нового поколения рассекретили неделю назад
Июнь 25 13:02 2018

Новый Suzuki Jimny 2019 во внедорожном обвесе: первые изображения

Наконец-то появились изображения новинки во внедорожном обвесе. На рендере автомобиль оборудован массивными расширителями колёсных арок, металлическим передним бампером с лебёдкой и защитой решётки радиатора, а также пластиковыми накладками на дверях и крыльях.

Кроме того, автомобиль оборудован усиленным багажником на крыше с люстрой из четырёх прожекторов, шноркелем и большими колёсами.

Новый Suzuki рассекретили

Напомним, новая генерация Suzuki Jimny сохранила полноценный внедорожный потенциал, включая рамную конструкцию, неразрезные мосты и понижающую передачу.

Интерьер модели также обновился: здесь появилась современная передняя панель, модернизированная приборка и информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном.

Обновленный интерьер Suzuki Jimny

Линейка силовых установок Jimny 2019 включает 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» и турбоагрегат на 660 кубических сантиметров мощностью 64 л.с. (95 Нм). Оба агрегата работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».

В арсенале новинки имеется: до шести подушек безопасности, кондиционер или климат-контроль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, светодиодная оптика и легкосплавные колесные диски на 16 дюймов.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. александр крылов
    Июнь 25, 17:40 #1 александр крылов

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