Suzuki Jimny нового поколения рассекретили неделю назад

Наконец-то появились изображения новинки во внедорожном обвесе. На рендере автомобиль оборудован массивными расширителями колёсных арок, металлическим передним бампером с лебёдкой и защитой решётки радиатора, а также пластиковыми накладками на дверях и крыльях.
Кроме того, автомобиль оборудован усиленным багажником на крыше с люстрой из четырёх прожекторов, шноркелем и большими колёсами.
Напомним, новая генерация Suzuki Jimny сохранила полноценный внедорожный потенциал, включая рамную конструкцию, неразрезные мосты и понижающую передачу.
Интерьер модели также обновился: здесь появилась современная передняя панель, модернизированная приборка и информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном.
Линейка силовых установок Jimny 2019 включает 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» и турбоагрегат на 660 кубических сантиметров мощностью 64 л.с. (95 Нм). Оба агрегата работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».
В арсенале новинки имеется: до шести подушек безопасности, кондиционер или климат-контроль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, светодиодная оптика и легкосплавные колесные диски на 16 дюймов.
C 2014 года www.amsrus.ru
Хорошо
Only registered users can comment.