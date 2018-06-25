Suzuki Jimny нового поколения рассекретили неделю назад 60

Новый Suzuki Jimny 2019 во внедорожном обвесе: первые изображения

Наконец-то появились изображения новинки во внедорожном обвесе. На рендере автомобиль оборудован массивными расширителями колёсных арок, металлическим передним бампером с лебёдкой и защитой решётки радиатора, а также пластиковыми накладками на дверях и крыльях.

Кроме того, автомобиль оборудован усиленным багажником на крыше с люстрой из четырёх прожекторов, шноркелем и большими колёсами.

Напомним, новая генерация Suzuki Jimny сохранила полноценный внедорожный потенциал, включая рамную конструкцию, неразрезные мосты и понижающую передачу.

Интерьер модели также обновился: здесь появилась современная передняя панель, модернизированная приборка и информационно-развлекательный комплекс с большим сенсорным экраном.

Линейка силовых установок Jimny 2019 включает 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» и турбоагрегат на 660 кубических сантиметров мощностью 64 л.с. (95 Нм). Оба агрегата работают в паре с 5-ступенчатой «механикой» или 4-диапазонным «автоматом».

В арсенале новинки имеется: до шести подушек безопасности, кондиционер или климат-контроль, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, светодиодная оптика и легкосплавные колесные диски на 16 дюймов.