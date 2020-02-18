Новый Haval H5 впервые засняли на тульском предприятии марки

Встречайте самые свежие данные о Haval H5

Новый кросс Haval H5, который должен стать возрождённой вариацией Great Wall Hover H5, запечатлели на заводе бренда в Туле. Кажется, тестовое производство «убийцы Патриота» на самом деле стартовало.

Судя по фотографиям, российский Haval H5 не будет напоминать «китайскую» модификацию и станет чуть видоизменённым «Ховером» образца 9-летней давности. В аналогичной же стилистике оформлен и младший Hover H3, выпуск которого недавно прекратили в КНР.

Никаких деталей относительно новой модели в настоящее время нет. Как отмечает портал «Китайские автомобили», часть из пробной партии в скором времени отправят на сертификацию, по окончании которой стартует серийное производство модели и начнётся её отгрузка в дилерские центры. Последнее, по предположениям, должно случиться уже в апреле, или немного позднее, до конца первой половины нынешнего года.

Начинку российская модель H5, наверное, позаимствует у китайского аналога. В этом случае он обзаведётся сразу двумя турбодвигателями объёмом 2,0 литра – бензиновым на 190 л.с. и дизельным на 150 л.с., связку которыми составят 6-скоростная МКПП и полный привод.

Стоимость кросса для России пока неизвестна. При этом в Китае модели H5 продаётся по цене от 107 800 до 136 800 рублей (975 000 – 1 240 000 рублей).

Также ранее отмечалось, что объём продаж HAVAL в России превосходит ожидания. Так, ежегодный показатель продаж увеличился на 244%.

По материалам Сarsweek.