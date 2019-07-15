Цены на новые автомобили на российском рынке продолжают расти

Исследование цен на новые легковые автомобили, проведенное экспертами сайта Цена Авто, выявило их корректировку за первые две недели июля сразу у 12 производителей, официально представленных на российском рынке.Почти о каждом из этих повышений АвтоСреда уже писала ранее, но обзор – для удобства восприятия.

Так, за это время выросли цены у отечественных LADA Granta и Vesta, стали дороже все комплектации седанов и хэтчбеков Datsun, получил прибавку весь модельный ряд Ford. Корейская марка KIA скорректировала цены на 4 свои модели, а китайский бренд Geely – на три.

Некоторые автопроизводители ограничились повышением цен на отдельные модели. Например, подорожали: кроссовер Audi Q8, седан Infiniti Q50 и кроссовер Infiniti QX50, лифтбек Skoda Rapid, кроссоверы Chery Tiggo 2 и Tiggo 5. Кроме того, единственными из всей продуктовой линейки своих брендов получили ценовую прибавку седан Volkswagen Polo и компактный кроссовер Volvo XC40.

… И лишь китайский Hawtai храбро пошел «против течения», снизив цену на все комплектации кроссовера Laville. Впрочем, все равно берут плохо.

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