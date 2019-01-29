В Госдуме предложили освободить от техосмотра частных автовладельцев

Авторы изменений предлагают освободить от обязанностей проходить техосмотр автовладельцев с личными транспортными средствами, чья эксплуатация не связана с «иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях».Сейчас законодательство устанавливает обязанность проведения технического осмотра для всех транспортных средств за исключением маломощных и не способных набрать скорость движения более 50 километров в час. При этом в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.
«Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной», — подчеркивается в пояснительной записке.
Авторы законопроекта — депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым — считают, что действующая система техосмотра не столько направлена на предупреждение аварийности на дорогах, сколько создает дополнительные финансовые обременения владельцам транспортных средств.
C 2014 года www.amsrus.ru
Неожиданно.
Почему-то пугает.
Офигенная финансовая нагрузка 400 руб. Как 10 л. 92-го, на новых авто рах в 3 года, на не новых раз в год. Понятно, что им надо перед избирателями показать свою деятельность, но какая-то сомнительная забота.
Андрей, стёклышко заменить – примерно пятёра – для замкадышей серъёзная сумма, а без техосмотра люди годами ездят с трещиной. Придирки к “выхлопухе” (когда сечёт где-нить едва-едва) – тоже вещь затратная.
Андрей Веретенников а зачем она нужна?
Давно пора избавиться от этой профанации
Откровенно говоря, вот в этом смысл точно есть. Юрисдикции с техосмотром и без – никакой связи с аварйностью один черт нет. Но что-то для законотворцев эта инициатива слишком здравая. Это настораживает…
Sergey Kuzmichev это просто вброс такой, ни о чём. Когда какому-либо депутату надо повысить индекс цитируемости, они пуляют в СМИ разные псевдоинициативы. Иногда логичные, чаще дибильные, но суть не в этом, суть в том, что на 90% за этими словами ничего не стоит
укажите гения инициативы!
В Америке, по крайней мере, в штате Иллинойс, техосмотр сводится к считыванию датчиков через разъем ODBII
Процедура бесплатная. Ни рулевое ни тормоза государство не интересует. Это забота исключительно владельца машины.
На машинах ранних годов выпуска, где таких разъемов нет, проверять ничего не надо вообще.
Гениально!
сомнительная инициатива, учитывая менталитет и надежду на авось, куча народу будет ездить без тормозов
Правильная инициатива, бесполезная процедура.
Anton Prikhodko я не знаю какая у вас процедура. По хорошему, инспекция должна заключаться в проверке тормозов и колес. И стоить рублей 300-600
Моя давнишняя и несбыточная мечта – депутаты на службе народа и все их инициативы – в интересах сограждан. Но, понятно, что “жаль только жить, в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне ни тебе”. Вот, конкретно, по автомобилистам, на поверхности лежит отмена транспортного налога, в том виде, в котором он есть сейчас, а что касается техосмотра, то логично бы было ограничится, например, справкой о прохождении то у официального дилера.
И от транспортного налога надо освободить!)
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