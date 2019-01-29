В Госдуме предложили освободить от техосмотра частных автовладельцев

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра транспортных средств для всех, кто использует свои автомобили исключительно в личных целях

Авторы изменений предлагают освободить от обязанностей проходить техосмотр автовладельцев с личными транспортными средствами, чья эксплуатация не связана с «иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях». Сейчас законодательство устанавливает обязанность проведения технического осмотра для всех транспортных средств за исключением маломощных и не способных набрать скорость движения более 50 километров в час. При этом в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.

«Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной», — подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта — депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым — считают, что действующая система техосмотра не столько направлена на предупреждение аварийности на дорогах, сколько создает дополнительные финансовые обременения владельцам транспортных средств.