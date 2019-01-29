В Госдуме предложили освободить от техосмотра частных автовладельцев

В Госдуме предложили освободить от техосмотра частных автовладельцев
Январь 29 20:02 2019

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект, который предусматривает отмену обязательного техосмотра транспортных средств для всех, кто использует свои автомобили исключительно в личных целях

Авторы изменений предлагают освободить от обязанностей проходить техосмотр автовладельцев с личными транспортными средствами, чья эксплуатация не связана с «иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг легкового такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях».техосмотрСейчас законодательство устанавливает обязанность проведения технического осмотра для всех транспортных средств за исключением маломощных и не способных набрать скорость движения более 50 километров в час. При этом в пояснительной записке к законопроекту приводятся данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, согласно которым за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, случившихся по причине технических неисправностей транспортных средств, составила всего 3,8%, в то время как более трети аварий (37,1%) связаны с состоянием улично-дорожной сети.

«Таким образом, доля ДТП ввиду технических неисправностей транспортных средств является незначительной», — подчеркивается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта — депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым — считают, что действующая система техосмотра не столько направлена на предупреждение аварийности на дорогах, сколько создает дополнительные финансовые обременения владельцам транспортных средств.

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AMSRUS
AMSRUS

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15 комментариев

  1. Pavel Andronov
    Январь 29, 20:57 #1 Pavel Andronov

    Неожиданно.
    Почему-то пугает.

  2. Andrey Veretennikov
    Январь 29, 21:29 #2 Andrey Veretennikov

    Офигенная финансовая нагрузка 400 руб. Как 10 л. 92-го, на новых авто рах в 3 года, на не новых раз в год. Понятно, что им надо перед избирателями показать свою деятельность, но какая-то сомнительная забота.

  3. Андрей Белоногов
    Январь 29, 21:56 #3 Андрей Белоногов

    Давно пора избавиться от этой профанации

  4. Sergey Kuzmichev
    Январь 29, 22:34 #4 Sergey Kuzmichev

    Откровенно говоря, вот в этом смысл точно есть. Юрисдикции с техосмотром и без – никакой связи с аварйностью один черт нет. Но что-то для законотворцев эта инициатива слишком здравая. Это настораживает…

    • Vladimir Kotov
      Январь 30, 08:19 Vladimir Kotov

      Sergey Kuzmichev это просто вброс такой, ни о чём. Когда какому-либо депутату надо повысить индекс цитируемости, они пуляют в СМИ разные псевдоинициативы. Иногда логичные, чаще дибильные, но суть не в этом, суть в том, что на 90% за этими словами ничего не стоит

  5. Boris Trubachev
    Январь 29, 22:47 #5 Boris Trubachev

    укажите гения инициативы!

  6. Victor Vyrvich
    Январь 29, 23:00 #6 Victor Vyrvich

    В Америке, по крайней мере, в штате Иллинойс, техосмотр сводится к считыванию датчиков через разъем ODBII
    Процедура бесплатная. Ни рулевое ни тормоза государство не интересует. Это забота исключительно владельца машины.
    На машинах ранних годов выпуска, где таких разъемов нет, проверять ничего не надо вообще.

  7. Roman Aristarkhovich Kazantsev
    Январь 29, 23:17 #7 Roman Aristarkhovich Kazantsev

    Гениально!

  8. Gabriel Dashan
    Январь 30, 04:09 #8 Gabriel Dashan

    сомнительная инициатива, учитывая менталитет и надежду на авось, куча народу будет ездить без тормозов

  9. Vladimir Kotov
    Январь 30, 08:25 #9 Vladimir Kotov

    Моя давнишняя и несбыточная мечта – депутаты на службе народа и все их инициативы – в интересах сограждан. Но, понятно, что “жаль только жить, в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне ни тебе”. Вот, конкретно, по автомобилистам, на поверхности лежит отмена транспортного налога, в том виде, в котором он есть сейчас, а что касается техосмотра, то логично бы было ограничится, например, справкой о прохождении то у официального дилера.

  10. Алексей Гусятников
    Январь 30, 11:56 #10 Алексей Гусятников

    И от транспортного налога надо освободить!)

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