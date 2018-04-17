«АВТОВАЗ» меняет главу 12

Основной акционер ПАО «АВТОВАЗ», Alliance Rostec Auto BV, объявляет, что с 1 июня 2018 года должность президента российского автопроизводителя займет Ив Каракатзанис.

Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также заместителя председателя Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ» (избран 2 апреля 2018 года). В этих функциях г-н Мор продолжит контролировать финансовое оздоровление АВТОВАЗа и выполнение среднесрочного плана развития компании.

Ив Каракатзанис в настоящее время является генеральным директором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность. Он также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA, которая на сегодняшний день является крупнейшей частной компанией Румынии, а марка Dacia — одним из наиболее активно растущих автомобильных брендов в Европе.

Свою карьеру в Renault г-н Каракатзанис начал в 1992 году. До приезда в Румынию он в разные годы занимал позиции индустриального вице-президента региона Евразия и вице-президента по цепочке поставок.

“АВТОВАЗ продолжает реализацию своего плана развития, добился повышения продаж и значительно улучшил свои финансовые результаты в 2017 году, — заявил Сергей Скворцов, председатель Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ». – Я хотел бы искренне поблагодарить Николя Мора за его вклад в результаты компании. Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, АВТОВАЗ уверенно выполняет план финансового оздоровления. С приходом Ива Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи LADA в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку – все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития».

“АВТОВАЗ играет стратегически важную роль в выполнении плана Groupe Renault «Drive the Future», — заявил Николя Мор, заместитель председателя Совета директоров ПАО «АВТОВАЗ», руководитель региона Евразия и старший вице-президент Groupe Renault, основного акционера в СП Alliance Rostec Auto BV. – Вместе с Ивом Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач. Мы с оптимизмом смотрим на развитие российского автомобильного рынка в долгосрочной перспективе, и видим АВТОВАЗ как лидера российской автомобильной индустрии».