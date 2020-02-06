Немного о пикапах: Россия/СССР – Часть 2.

Итак продолжим. В прошлой части мы ознакомились с довольно большим количеством пикапов производства СССР, России и стран СНГ. Сегодня речь пойдет как об известных моделях, производства ВАЗ и ВИС, так и не очень известных Авто-Стиль, ЕрАЗ, Baltijas Dzips, БелАЗ…

ВАЗ и ВИС:

В 70-х годах прошлого столетия Волжский автомобильный завод предпринимал попытки по созданию пикапов на базе уже имеющихся моделей. Самым ярким и известным образцом является ВАЗ-2106 “Турист”. Предполагалось, что автомобиль будет оснащаться палаткой и использоваться в туристических целях. Однако дирекция завода полностью отвергла модель. Видимо было решено, что туристический автомобиль это роскошь и подобные буржуйские замашки советскому человеку не нужны.

Единственный экземпляр “Туриста” окрасили в серебристый металлик, а после того, как проект закрыли, то его переделали в обычный пикап для заводских нужд и перекрасили в красный.

Далее ВАЗ вернулся к пикапам совместно с дочерним предприятием ВИС-АВТО уже в период расцвета рыночной экономики. Так появилась целая серия весьма интересных внешне пикапов, базировавшихся на узлах и агрегатах ВАЗовской продукции.

Автостиль, Автокад:

Первым проектом предприятия Автостиль был разработанный в 1991 году полноприводный 3-местный пикап «Пилот». На протяжении многих лет модель модернизировалась, изменялась. Возникали трудности с постановкой ее на учет в госавтоинспекции. В результате в 1997-99 годах несколько десятков автомобилей были выпущены ООО “Автостиль”, а затем с 2000 года еще несколько экземпляров ООО “Автокад”.

В Прибалтике Феликс Тонтегоде, известный ранее как конструктор из автоспортивных мастерских, не просто сертифицировал конструкцию для индивидуального малосерийного производства, но и модернизировал её, слегка доработав внешность автомобиля и предложив покупателям возможность установки моторов от мировых автопроизводителей. Автомобиль получил новое название Tantor (в часть сказочного слона) и индекс BD 1322 (Baltijas Dzips).

УАЗ:

На Ульяновском автомобильном заводе производить пикапы начали еще в 1958 году, однако этому предшествовали разрабтки, ведущие свое начало еще с конца 40-х. В 1949 году на октябрьской демонстрации впервые был показан УАЗ 300. В 1950 году он успешно прошел дорожные испытания, но в производство запущен не был.

В 1958 году на УАЗе началось производство серии 450, модельный ряд которой включал в себя помимо прочего и пикап. С 1965 ее сменила серия 452, производство которой продолжается по настоящее время. В 1985 году произошла модернизация, после которой автомобили получили новые индексы. В частные руки автомобили этой марки в период СССР (до перестроечный период) официально не продавались. В 1990-е годы покупателям стали доступны пикапы с двойной кабины.

Кроме описанных выше, с 1972 года на Ульяновском автозаводе производилась модель 469 (с 1985 года – 3151). Кроме Ульяновска эти автомобили в разные годы производили еще в Украине, Азербайджане, была налажена сборка во Вьетнаме, на Кубе и в Германии. В 1990-е годы на базе этих автомобилей мелкими сериями производились пикапы.

В 2000-х годах УАЗ начал массово выпускать пикапы, как с одно- так и с двух-рядными кабинами, на базе модели “Патриот”. ООО “Ямалспецмаш” небольшими партиями выпускали на базе ульяновских пикапов автомобили для абсолютного бездорожья.

В СССР существовал “Автоэкспорт”, который занимался поставками автомобилей отечественного производства в за рубеж. Так вот в 70-х годах был предпринят интересный маркетинговый ход. За рубежом очень хорошо себя зарекомендовали и были известны карьерные самосвалы БелАЗ. Под это дело “Автоэкспорт” подогнал КрАЗ и УАЗ. В 1978 году, налаживая поставки УАЗ-452Д в западные страны, «Автоэкспорт» банально переименовал автомобиль в БелАЗ-452Д. Никаких изменений, кроме улучшения комфортабельности как экспортный вариант, машина не претерпела, а логотип БелАЗ ставился на решетку радиатора прямо в Ульяновске.

РАФ:

Рижская автобусная фабрика была основана в 1949 году и просуществовала до 1998 года. В 1958 году на ней был налажен выпуск микроавтобусов. В 1979 году на базе микроавтобуса РАФ-2203 «Латвия», который стал официальным транспортом Игр XXII Олимпиады, было построено несколько цельнометаллических пикапов РАФ-2909 с двойной кабиной и грузовой платформой с доступом через внутреннюю двустворчатую дверь, предназначенные для технической поддержки велогонок.

В 1991 году с развалом СССР Латвия стала независимым государством. Это сказалось и на производстве автомобилей. На РАФе в тот период начался выпуск малотоннажных коммерческих автомобилей. Первым стал двухместный бортовой грузовик РАФ-33111 грузоподъёмностью 1 тонна. На его базе выпускался широкий спектр моделей: развозных фургонов, двухместных и пятиместных пикапов. Их производство продолжалось до 1996 года.

ЕрАЗ:

В 1966 году производство микроавтобуса РАФ-977 было передано в Ереван на Ереванский автомобильный завод, где выпуск модификаций этого автомобиля продолжался до середины 90-х годов. На базе РАФ-977 в период с 1992 по 1996 год производился пикап с двойной кабиной ЕрАЗ-762ВДП.

КМЗ:

С конца 1950-х годов на Киевском Мотоциклетном Заводе проводились работы по созданию небольших автомобилей с кузовами фургон и пикап грузоподъемностью 500-600 кг на основе мотоциклетных агрегатов и узлов от легковых автомобилей. Первый образец КМЗ-1, появившийся в 1959 году, получил 2-цилиндровый оппозитный двигатель воздушного охлаждения от мотоцикла К-750, который поместили под грузовой платформой. В 1960 году была изготовлена партия автомобилей КМЗ-3, у которых тот же двигатель установили спереди под коротким капотом. Последним в 1962 году стал облегченный вариант КМЗ-5 с упрощенной кабиной с брезентовым тентом и вырезами вместо дверей.

НАМИ:

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт “НАМИ” был основан еще в 1920 году. В 1930-е годы институт стал ведущим конструкторским подразделением советской автомобильной промышленности и занимался разработкой и конструированием автомобилей и двигателей. Учёные и конструкторы института активно участвовали в создании, испытаниях и запуске в производство практически всех советских автомобилей, а так же ряда двигателей и тракторов. Были среди разработок института и пикапы.

Ретро-Стиль:

В 2000-х годах компания “Ретро-Стиль” создала несколько интересных автомобилей, называвшихся “Бархан” и “Булат”, в том числе и пикапы. Автомобили во многом унифицированы с ГАЗ-66.

СеАЗ:

Серпуховский автомобильный завод был основан в 1939 году как мотоциклетный завод (СМЗ). Предприятие занималось выпуском малолитражных мотоциклов и мотоколясок для инвалидов. С 1995 по 2008 год выпускало автомобили “Ока”. На базе этого малолитражного автомобиля в 2007 году заводом был разработан пикап, который в серию так и не пошел. Пикап планировался различных модификаций как с короткой грузовой платформой, так и с длинной.

ТагАЗ:

Таганрогский автомобильный завод был построен в 1997 году с целью производства автомобилей марки Daewoo. Однако открытие его пришлось на сентябрь 1998 года, в самый разгар экономического кризиса, вследствие чего автомобили выпускались малыми партиями с целью поддержания оборудования завода в работоспособном состоянии. в 2000 году завод начал производство автомобилей Hyundai. Тогда же в 2000-х годах наряду с легковыми автомобилями началось производство коммерческого транспорта.

Вот такая не маленькая получилась история пикапа в нашей стране. Жаль, что многие интересные проекты так и остались не реализованными, но здесь большую роль сыграли особенности построения коммунистического государства и бюрократия.

В следующей части попробуем проследить как развивался пикап в странах восточной Европы.