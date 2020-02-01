Немного о пикапах: Россия/СССР – Часть 1.

А как же обстояли и обстоят дела с пикапами в России и на территориях, ранее входивших в СССР?

Еще в школе, в далеких 80-х годах двадцатого столетия, нам рассказывали про загнивающую царскую Россию на рубеже 19-20 веков. Но факты говорят иначе. К концу 19 века в Российской Империи отмечался огромный индустриальный подъем, строились фабрики и заводы, росло производство. Чего стоит одна только Транссибирская магистраль? Возможно ли подобное строительство в загнивающем государстве?

Автомобильная промышленность тоже не стояла на месте. На Всероссийской промышленной выставке 1896 года был представлен первый автомобиль Российского производства – “Яковлев и Фрезе”. 23 октября 1898 года проведена первая “гонка моторов”, а затем начали проходить регулярные автопробеги. Автомобили постепенно входили в жизнь населения.

Но сегодня из всего разнообразия нас интересуют только пикапы. Проведем некоторый обзор легких грузовиков и проследим как развивался пикап в России и СССР. Сразу отметим, что пикапы в Советском Союзе, равно как и автомобили с кузовами универсал и микроавтобус, в частные руки официально не продавались. Считалось, что человек, получивший в собственность подобный автомобиль, непременно станет извлекать из него не трудовые доходы.

В 1901 году Фрезе был построен первый русский грузовик. Грузоподъемность автомобиля составляла 960 килограммов. Думаю, что при такой грузоподъемности его можно классифицировать как легкий грузовик (пикап). Одноцилиндровый двигатель De Dion Bouton рабочим объемом 682 кубических сантиметра, посредством трехступенчатой КПП разгонял машину до скорости аж в 15 километров в час. Все узлы и агрегаты монтировались на деревянной раме. Со временем в процессе производства автомобиль модернизировался: мощность росла, появились пневматические шины, рычаг был заменен рулевым колесом.

В 1903 году почтамт Петербурга заказал Фрезе 14 машин для сбора писем из почтовых ящиков. Однако машины прослужили не долго. В результате пожара в марте 1904 года они сгорели и впоследствии, в 1905 году, им на смену пришли автомобили производства Лесснера. Они имели грузовую площадку поверх ящика для корреспонденции, позволяющую перевозить некоторый груз, так, что с натяжкой, но пикапами их назвать можно.

Далее история переносит нас в 30-е годы 20-го века. Царская Россия осталась позади. Ее сменил Союз Советских Социалистических Республик. В период с 1933 по 1937 год на 1-м автосборочном заводе, филиале ГАЗа, на базе легкового автомобиля ГАЗ-А выпускался пикап – ГАЗ-4. Автомобиль мог брать на борт груз весом до 500 килограммов и был выпущен в количестве около 10500 экземпляров. Это был первый массовый пикап, помогавший в новом государстве поднимать народное хозяйство наряду с большими грузовиками.

За ним в 1939 году последовал ГАЗ-М415, прототип которого появился еще в 1937 году. Автомобиль продержался в производстве до начала Великой Отечественной Войны и был выпущен тиражом около 5000 экземпляров, однако большинство машин было уничтожено во время войны. Автомобиль имел грузоподъемность два человека плюс 500 килограммов или 6 пассажиров в кузове благодаря установленным там откидным лавкам.

На базе седана ГАЗ-11-73 в 1940 году были построены два прототипа: ГАЗ-11-415 и ГАЗ-61-415. Последний имел полный привод. Выпущено 2 экземпляра.

Раз уж мы начали говорить о ГАЗе, то и продолжим. Следующий пикап этого завода увидел свет в 50-х годах и строился ремонтными заводами по всей стране на базе стандартных седанов “Победа” путем удаления части крыши и замены багажника и задней части салона грузовой платформой.

В 1955 году свет увидел прототип ГАМ-М73, построенный на узлах и агрегатах полноприводной “Победы”. Автомобиль успешно прошел испытания, однако в серию не пошел.

В 1958 году на укороченном шасси ГАЗ-69 для нужд завода было построено несколько десятков тягачей-пикапов из задела деталей, оставшихся после передачи производства 69-го семейства на УАЗ.

В конце 50-х начале 60-х годов авторемонтными заводами в небольших количествах выпускались пикапы на базе ГАЗ-21. Та же тенденция сохранилась и со следующей моделью – ГАЗ-24.

Следующие пикапы Горьковского автомобильного завода относятся уже к постсоветскому периоду. Это ГАЗ-2304 “Бурлак”, ГАЗ-2307 “Атаман”, его полноприводный вариант ГАЗ-2308 и различные модификации на базах известных всем “Соболя” и “ГАЗели”.

С ГАЗом по моему все. Переходим к “Москвичам” и “ИЖам”.

В 1946 году увидела свет легковой автомобиль малого класса 400/401 семейства. Вскоре после его выпуска на его базе было изготовлено три варианта пикапов. По некоторым сведениям, эта модель должна была получить индекс «420Б», однако в серию пикап так и не пошел.

Вслед за ним увидели свет мелкосерийные, произведенные не в заводских условиях, пикапы на базе моделей 403, 407, 412. В стенах заводы подобные пикапы изготавливали из некондиционных кузовов для нужд завода.

За рубежом на базе 433/434 моделей фирмы-дилеры “Сатра” (Великобритания), “Скалдия” (Бельгия) и “Конела” (Финляндия) на протяжении ряда лет, начиная с конца 1960-х годов, под заказ и в составе небольших партий изготовляли для потребителей своих стран пикапы.

В дальнейшем, с начала 90-х по начало 2000-х годов заводом серийно выпускались пикапы на базе Москвича-2141. Кроме этого были представлены интересные разработки с двухрядной кабиной.

Начиная с 1970-х годов на Ижевском автомобильном заводе был налажен выпуск пикапов ИЖ-27151 и дальнейших его модификаций, базировавшихся на выпускаемых заводом параллельно ИЖ-2125. У завода так же была разработка модели с удлиненной грузовой платформой. В конце 1990-х годов техническую основу пикапов составлял ИЖ-2126 “Обрита”.

ЗАЗ:

На Запорожском автомобильном заводе в СССР выпускались автомобили малого класса. Особенностью конструкции был двигатель, располагавшейся в задней части автомобилей. Идея создания пикапа при такой компоновке выглядит весьма странно, однако для внутризаводских нужд такие пикапы все же производились.

В самом конце “перестройки” на ЗАЗе все же решили наладить серийное производство пикапа на базе ЗАЗ-968М. Называлась такая машина ЗАЗ-968МП и выпускалась всего 3 года: с 1990 по 1993. По неофициальным данным было выпущено около 2500 заводских пикапов.

В период 1998-2011 годы пикапы выпускались на базе “Таврии”.

Однако, если вернуться на несколько десятилетий назад и порыться в архивах, то можно обнаружить весьма интересную разработку – ЗАЗ-970. Под этим названием была представлена целая линейка автомобилей, включавшая в себя микроавтобус, фургон и пикап.

Еще один авто производитель, известный со времен СССР и ныне канувший в лету – ЛуАЗ. Это первый внедорожник, бывший предметом “народного потребления”, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, это первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь самый минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля. Так вот на базе этого автомобиля в конце 1980-х годов, в тот самый период когда заводам пришлось “бороться за покупателя” что бы выжить в условиях зарождающейся рыночной экономики, и начали выпускать автомобиль с кузовом пикап.

Вслед за уже морально устаревшей моделью ЛуАЗ-969 завод пытался предложить покупателям по своему интересные модели, но наплыв автомобилей иностранного производства, качество автомобилей, и цена сделали свое дело. Как говорится с естественным отбором не поспоришь.

Поскольку СССР и Россия всегда являлись державами крупными и сильными, автомобильная промышленность в этих государствах была очень развита. Автомобильными заводами на протяжении ста с небольшим лет было выпущено серийно, мелко серийно и в качестве прототипов великое множество пикапов, поэтому к сожалению в одной статье все описать невозможно. Продолжение в следующей части.