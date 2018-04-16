КАМАЗ опроверг новости о разрушении цеха беспилотником 7

Как рождаются фэйки?)))

Сегодня мониторинг СМИ выдал две ссылки на новость, что наш беспилотный КАМАЗ «разрушил родной цех». Первая и вторая — перепечатка первой в украинском издании.

Естественно, ничего подобного не было. Более того, человека, на которого ссылаются издания, не существует. По крайней мере, у нас такой не работает. Кроме того, новость пестрит нестыковками, которые, правда, простому человеку трудно заметить. Например, фраза «первые испытания», явно от дилетантов, так как испытания начались еще три года назад. Или про «врезался в заводской сборочный цех, что привело к его полному разрушению». Беспилотник собирают и тестируют в НТЦ. На завод он даже не заезжает. Да и не может грузовик разрушить полностью цех, это против законов физики. Ну и комментарий, якобы, руководителя проекта тоже придуман от начала до конца.

Вообще, первое издание регулярно поставляет «сенсации» о нашей компании. Недавно, они раскрыли «страшную» тайну о победах команды «КАМАЗ Мастер». Оказывается, на гоночные грузовики мы ставим движки от самолета «Сухой Суперджет», а сами гонщики поголовно пьют коктейли Родченкова!

Все это было бы смешно, если бы не одно но: находятся такие издания, как украинское ТСН, которое перепечатывает весь этот бред не проверяя, а потом эта новость начинает гулять в интернете как свершившийся факт.

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