Продажи автомобилей Ford Transit увеличились на 4,2% по итогам 2019 года

В 2019 году компания Ford Sollers реализовала 12 589 коммерческих автомобилей Ford Transit. Продажи новых Ford LCV выросли на 4,2% по сравнению с аналогичным показателем 2018 года

Наиболее востребованной моделью среди иностранных производителей в сегменте LCV у российских покупателей стали автомобили семейства Ford Transit.

Самым успешным месяцем в 2019 году оказался декабрь с результатом 1 627 проданных автомобилей Ford Transit. Позитивная динамика декабрьских продаж позволила завершить четвертый квартал года также с лучшим показателем в 3 914 реализованных автомобиля.

Отдавая предпочтение автомобилям Ford Transit, будущие владельцы учитывают столь важные факторы, как низкая стоимость владения, высокий уровень сервисного обслуживания в официальной дилерской сети, удобство для водителя в процессе эксплуатации. Кроме того, наиболее высокая остаточная стоимость в сегменте также влияет на выбор покупателей в пользу Ford Transit.

В рамках текущей стратегии бренда Ford в России будет увеличиваться количество специализированных Transit-центров в ключевых регионах страны. В дилерских центрах действуют специальные предложения «Бонус за Trade-in» с выгодой в размере 150 000 рублей и «Бонус за лизинг» с выгодой до 250 000 рублей при покупке нового Ford Transit. Кроме того, все новые владельцы становятся участниками программы «Ford – помощь на дорогах» с круглосуточной технической поддержкой и бесплатным эвакуатором.

Семейство автомобилей Ford Transit производится на заводе в Елабуге с апреля 2015 года по технологии полного цикла, включая сварку и окраску.

На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 55 различных вариантов моделей транспорта специального и социального назначения. В 2019 году корпоративным клиентам были переданы кареты скорой помощи, автобусы для городских и междугородних маршрутов, автомобили для курьерской доставки, сервиса каршеринга и другие модификации на базе Ford Transit.

Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются надежными и экономичными турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).