Как гаишники могут оштрафовать за неправильную посадку в машину?

Могут ли сотрудники ГИБДД штрафовать за неправильную посадку в автомобиль

Привычное действие в теории может обернуться штрафом, пусть и небольшим. Осадок же гарантированно останется, а степень недоумения превысит все пределы.

“Это еще не статья, но до статьи добавим”, – говаривал герой одного отечественного сериала, посвященного нелегким послевоенным временам.

Фраза в некотором смысле характеризует российское законодательство, в котором есть как совершенно очевидные, так и довольно спорные моменты. Так, недавно мы рассказывали о лишении прав пострадавшего в аварии, пусть и в частных случаях.

После такого невольно задумаешься, не обернется ли проблемами малейшее отступление от ПДД?

Например, один из экзаменационных билетов на знание Правил дорожного движения содержит вопрос: ” Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине?”. Варианты ответа – “обойти автомобиль спереди”, “обойти автомобиль сзади” и “допустимы оба варианта действий”. Тот, кто имеет более-менее развитый инстинкт самосохранения понимает, что садиться в машину надо спереди, дабы лучше видеть транспортный поток и при возникновении нештатной ситуации попытаться избежать “контакта” с транспортным средством. Ну а правильный ответ звучит так: ” При посадке в автомобиль стоящий у тротуара или на обочине, водителю следует обходить его спереди, чтобы постоянно контролировать ситуацию и видеть Т.С. движущиеся в попутном направлении”.

Невольно возникает вопрос, а, если ошибиться в реальной жизни и садиться в автомобиль спиной к потоку, – будет ли штраф? Теоретически – да. Как известно, водитель, вышедший из машины или слезший с мотоцикла становится пешеходом, а для двуногих прямоходящих в Правилах дорожного движения предусмотрен замечательный раздел под номером 4, который называется “Обязанности пешехода”.

Среднестатистическому гражданину трактовка покажется вопиющей, мол, кому и когда пешеход был что-то должен? Однако слов из песни не выкинешь. Пешеход в первую очередь должен самому себе, поскольку в его случае беспечность смертельно опасна.

Пункт 4.1 гласит: “При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств”.

Следующий логичный вопрос – каковы санкции за нарушение этого пункта? Конкретно за этот проступок наказание не предусмотрено, но это не означает, что его нет вовсе.

По закону отклонение пешеходом от требований ПДД, карается согласно части 1 статьи 12.29 Кодекса административных правонарушений: “Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей”.

Да только когда вы в последний раз видели, чтобы пешехода штрафовали…

Источники.